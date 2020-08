Anticipazioni Uomini e Donne/ Registrazione 28 agosto: Gemma Vs Sirius e le troniste

Con solo un giorno di distanza, nel nuovo studio di Uomini e Donne si è tenuta la seconda registrazione di questa edizione. Nessun ospite in studio, come svelano le anticipazioni del Vicolo Delle News, ma Gemma Galgani, che ha preso il centro per raccontare le ultime novità. Sappiamo che la frequentazione con Nicola Vivarelli non è andata in porto e oggi scopriamo che i due hanno avuto un nuovo confronto/battibecco. Gemma ha poi preferito dedicarsi al nuovo corteggiatore arrivato per lei. Non sono mancati battibecchi anche tra Armando Incarnato e Enzo Capo, che hanno discusso per Pamela Barretta (assente in studio). Il primo ha infatti difeso la dama, così come Gianni Sperti, ma Enzo ha invece ribadito gli errori da lei commessi in queste settimane. Anche Tina Cipollari si è però schierata dalla parte di Pamela.

Due nuove troniste a Uomini e Donne

In merito al trono classico, invece, sono state fatte molte eliminazioni. I due nuovi tronisti, Davide e Gianluca, hanno avuto qualche primo battibecco. Armando e Enzo hanno poi chiesto il numero a delle nuove ragazze, ma entrambi hanno beccato il due di picche. Nel corso della nuova puntata sono state poi annunciate le nuove troniste: oltre a Davide e Gianluca infatti ci saranno Sophie, che ha solo 18 anni ed è la tronista più giovane che abbia mai partecipato a Uomini e Donne, come sottolineato da Maria De Filippi. Al suo fianco c’è Jessica che vive in provincia di Roma, ha 29 anni e un figlio di 5 con una storia familiare complicata alle spalle.



© RIPRODUZIONE RISERVATA