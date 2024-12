Anticipazioni Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso: prossima puntata dell’8 dicembre 2024

È ritornato in onda l’avvocato d’insuccesso impersonato da Massimiliano Gallo, semi-disoccupato, più psicologo che avvocato con il portafoglio clienti leggero e che si occupa di contenziosi non molto impegnativi. Il protagonista Malinconico di nome e di fatto è più prepenso alla filosofia piuttosto che alla praticità dei contenziosi giuridici ed a complicargli la vita ci pensa la sua allargata e particolare famiglia con l’ex moglie Nives, Teresa Saponangelo, pronta a riprenderselo, i figli Adalgisa e Alfredo detto Alf e la suocera Assunta con cui ha un ottimo rapporto, ma cosa succederà nella prossima puntata?

Anticipazioni Tradimento, 2a puntata 8 dicembre 2024/ Guzide sotto choc: Oylum rischia accusa di omicidio

Le anticipazioni Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso sulla 2a puntata dell’8 dicembre 2024 svelano che il protagonista continuerà ad essere sempre più disilluso e certo che con le donne ha chiuso e la sua carriera di avvocato non decollerà mai. Continuerà a pensare all’ex Alessandra Persiano che concentrata sulla sua carriera ha deciso di partire per Milano. Tuttavia a sparigliare le carte c’è l’arrivo della giornalista Clelia Cusatti. Nascerà qualcosa tra l’avvocato e la giornalista? Nonostante siano uno l’opposto dell’altra tra i due sembra esserci una certa sintonia che forse potrebbe evolversi in qualcosa di più. Insomma, le vicende sentimentali di Vincenzo Malinconico continueranno ad essere al centro delle trame anche nella prossima puntata di domenica 8 dicembre 2024.

Giulia Bevilacqua è Clelia Cusati in Vincenzo Malinconico 2/ "Scatterà scintilla con avvocato d'insuccesso?"

Vincenzo Malinconico 2 anticipazioni: caso surreale per l’avvocato d’insuccesso

Scendendo più nel dettaglio nelle trame dalle anticipazioni Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso si scopre che l’avvocato prenderà a cuore una causa che inizialmente aveva rifiutato, sei donne e due uomini metteranno in piedi un’associazione che lui definisce gli Impantanati. Il loro obiettivo sarà quello di essere seguiti da lui per ottenere un risarcimento a causa del dolore provocato dall’amore, insomma vogliono intendere delle cause di risarcimento per il dolore e l’infelicità provocati da un amore finito. La causa che vogliono mettere in atto non ha precedenti. A Malinconico inizialmente sembrerà assurdo anche solo pensare a qualcosa di simile, eppure i clienti sono lì davanti a lui e lui si ritroverà a scegliere se rappresentarli o meno ed alla fine si lascerà convincere e assumerà la loro difesa. L’appuntamento con la seconda puntata di Vincenzo Malinconico 2 è per domenica 8 dicembre 2024 in prima serata su Rai1, a partire dalle 21.35 circa, la 1a puntata è già disponibile sul sito di RaiPlay mentre le successive possono essere seguite in diretta streaming o dopo la messa in onda.