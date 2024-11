Anticipazioni Vincenzo Malinconico 2-Avvocato d’insuccesso: trama e quando in onda

È tutto pronto per il ritorno di Vincenzo Malinconico 2-Avvocato d’insuccesso, quando va in onda? Dopo una serie di slittamenti e rinvii la 1a puntata verrà trasmessa domenica 1 dicembre 2024 in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.35 circa subito dopo Affari Tuoi di Stefano De Martino. La serie tv tratta dai romanzi di Diego De Silva ruota attorno alle vicende tragicomiche dell’avvocato Vincenzo Malinconico, interpretato da Massimiliano Gallo volto note delle fiction di Rai1 e non solo che ha recitato anche in Imma Tataranni-Sostituto Procuratore e I Bastardi di Pizzofalcone.

Per quanto riguarda la trama di Vincenzo Malinconico 2 questa nuova stagione vede il protagonista sempre più disilluso e arreso all’idea di aver perso per sempre Alessandra Persiano, la donna di cui era innamorato che ha preferito la carriera a lui e lo ha lasciato per andare a Milano. Tuttavia, una nuova proposta lavorativa riaccenderà in Vincenzo Malinconico il desiderio di affermarsi come avvocato e di aiutare chi ne ha bisogno. Lo farà ovviamente nel suo stile e con i metodi tutt’altro che ortodossi e come sempre sarà aiutato da amici poco raccomandabili, ma di buon cuore, come Tricarico. A sparigliare ulteriormente le carte ci sarà anche l’arrivo di una giornalista agguerrita e determinata: Clelia Cusati.

Cast Vincenzo Malinconico 2: anticipazioni, quante puntate sono e curiosità

Svelate a grandi linee la trama di Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso non resta che rivelare l’intero cast della fiction di Rai1 anticipando che si saranno moltissime new entry. Oltre a Massimiliano Gallo che interpreta il protagonista, ci sono: Teresa Saponangelo che impersona l’ex moglie Nives, Francesco Di Leva che invece è Tricarico, Lina Sastri nei panni della suocera con cui il rapporto è ottimo Assunta, e poi ancora Chiara Celotto (Alagia), Francesco Cavallo (Alfredo), Giovanni Ludeno (Espedito Lenza), Luca Gallone (Benny Lacalamita), Carlo Massarini (Mister Fantasy). New entry sarà Giulia Bevilacqua nei panni dell’agguerrita giornalista Clelia Cusati. Quante sono le puntate di Vincenzo Malinconico 2? Quattro da circa 100 minuti ciascuno che andranno in onda ogni domenica a partire dalle 21.35 circa su Rai1. Una curiosità su Vicenzo Malinconico 2? L’avvocato d’insuccesso somiglia moltissimo nel carattere e nella tempra ad un altro protagonista di amata fiction Rai: Pietro De Ruggeri, marito di Imma Tataranni nell’omonima serie. Ebbene entrambi sono interpretati dallo stesso attore, Massimiliano Gallo.