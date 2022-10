Anticipazioni Viola come il mare/ Terza puntata 14 ottobre 2022: Viola si consola con Raniero?

Viola come il mare, anticipazioni terza puntata 14 ottobre 2022: Demir si avvicina a Farah

Le anticipazioni sulla terza puntata di Viola come il mare, in onda venerdì 14 ottobre 2022, svelano che la fiction Mediaset potrebbe regalare al pubblico un bel triangolo. Dopo aver salvato la giovane Farah, Demir l’ha accolta in casa sua e i due hanno iniziato a conoscersi e apprezzarsi. Le cose tra loro potrebbero passare al livello successivo, a discapito di Viola la quale, dopo essere stata rifiutata dal tenebroso Ispettore, potrebbe finire tra le braccia di qualcun altro.

Secondo le anticipazioni, nel primo episodio Francesco Demir continua le sue indagini sul traffico di esseri umani, e cerca di spingere Farah a confidarsi con lui. La ragazza ammette di non sapere molto sulla vicenda. E quando iniziano le indagini sulla morte di un uomo investito da un pirata della strada, la loro attrazione potrebbe giocare un ruolo fondamentale tanto da portarli ad esplorare di più questo innocente flirt che hanno iniziato…

Viola come il mare prosegue con il secondo episodio, in onda sempre nella serata del 14 ottobre. Stavolta vedremo la giornalista di cronaca nera occuparsi del caso della morte di un imprenditore. Le indagini sembrano coinvolgere un suo collega, un giornalista di punta di Sicilia Web News. La notizia ovviamente fa il giro del paese e la redazione si trova inconsapevolmente nell’occhio del ciclone.

Intanto, le cose proseguono bene per Viola dal punto di vista sentimentale. Raniero si è dimostrato un ottimo amico, e ora riesce ad essere felice accanto a quel giovane che fin da subito si è attivato per aiutarla nella ricerca del padre. Stando alle anticipazioni, il suo contributo sarà essenziale per la nostra protagonista poiché scoprirà un fatto riguardante sua madre. La donna pare avesse fatto una visita a Palermo pochi anni prima, forse alla ricerca del padre biologico di Viola. E se le cose fossero collegate?

