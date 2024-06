Viola come il mare 2, Simona Cavallari fatta fuori dal cast: “Cacciata senza un perché”/ Il duro sfogo

Simona Cavallari contro la produzione di Viola come il mare: “Perché non ci sono? Bisogno dirlo agli altri”

I telespettatori di Viola come il mare 2, fiction di successo di Canale 5 con Francesca Chillemi e Can Yaman ricorderanno che nella prima stagione a vestire il ruolo della direttrice di Sicilia Web News vi era l’attrice Simona Cavallari, nota per aver recitato in molte fiction poliziesche come Squadra Antimafia. Perché Claudia Foresi (Simona Cavallaro) non è in Viola come il mare 2? A rispondere a questa domande è la stessa attrice in un’intervista concessa a TheWom in cui, senza mezzi termini, ha confessato di essere stata fatta fuori in maniera brusca.

Nel dettaglio, Simona Cavallari ha tuonato contro la produzione di Viola come il mare 2 rivelando che non l’ha chiamata per girare la seconda stagione senza darle una vera e propria motivazione: “Perché non sono in Viola come il Mare 2? Eh, bisognerebbe chiedere ad altri. La verità è che non lo so: non mi hanno neanche contattata per dirmi che non ero più nel progetto.” Insomma lasciare la fiction non è stata una scelta dell’attrice, anzi.

Viola come il mare 2, Simona Cavallari sbotta: “Ci sono rimasta male, tagliata in maniera brusca”

E sempre durante l’intervista sull’assenza in Viola come il mare 2 Simona Cavallari ha aggiunto sconfortata e delusa: “Ci sono rimasta male, così come gli altri ragazzi che hanno deciso di sostituire in maniera secondo me brusca senza dare ai personaggi la possibilità di raccontare la loro fine. Sebbene avessi un ruolo meno intenso e che mi dava meno soddisfazioni rispetto ad altri, mi permetteva di cimentarmi in un registro per me inedito, quello leggero: mi divertivo e invece amano solo farmi piangere.”

Nel frattempo si avvicina il gran finale di stagione di Viola come il mare 2, l’ultima puntata andrà in onda giovedì 6 giugno in prima serata su Canale5. Dalle anticipazioni si scopre che hli ultimi episodi saranno ricchi di colpi di scena. Viola (Francesca Chillemi) rivelerà a Demir (Can Yaman) di avere conosciuto il suo vero padre, l’uomo ha delle informazioni preziose per lo stesso Francesco. Turi confesserà di avere commesso un omicidio. Tutte le puntate sono già disponibili su Mediaset Infinity.











