Anticipazioni Zorro Amore e Vendetta 21 gennaio 2025: il finale della serie sull’eroe mascherato

Va in onda proprio stasera su Canale 5 l’ultima puntata di Zorro Amore e Vendetta, con un finale ricchissimo di colpi di scena. L’ultimo appuntamento di martedì 21 gennaio 2025 sarà una vera e propria maratona che ci porterà a capire (finalmente) cos’è successo al nostro amatissimo eroe mascherato. Come sappiamo, questa serie trasmessa su Mediaset ci narra le avventure di uno Zorro molto più giovane rispetto a quello che siamo stati abituati a vedere.

Potremmo definirlo uno Zorro contemporaneo e questa sera, 21 gennaio 2025 scopriremo finalmente come farà il protagonista a far uscire Nah-Lin dal carcere. Intanto, Don Diego indaga sul clan dell’Orso e si interroga su Tadeo, amico di famiglia che ha un ruolo ben preciso sulla morte del padre. Intanto a Los Angeles succede qualcosa di spaventoso, dato che i russi uccidono il governatore e viene incolpato Zorro dell’omicidio. Si parlerà poi anche di sentimenti, dato che Diego ha finalmente deciso di dichiararsi a Lolita.

Anticipazioni Zorro Amore e Vendetta: Lolita scopre tutto, e Diego mette in atto un piano

Proseguiamo con le anticipazioni Zorro Amore e Vendetta con Nah-Lin che proverà ad attaccare il rancho La Perla, per poi scoprire grazie a Diego e a Lolita che quest’ultima è il vero punto debole di Zorro. E quindi arriva a minacciarlo di rapirla: se lui non si toglierà la maschera, lei verrà uccisa. La ragazza, però, scopre tutto e i due Zorro iniziano a combattere. Così Diego finisce per risparmiare la vita a Nah Lin nonostante uno scontro tremendo.

Le anticipazioni Zorro Amore e Vendetta svelano inoltre che Lolita confesserà a Don Diego di aver capito il suo segreto: Zorro è proprio lui! Il ragazzo, così, la convince ad allearsi con lei e a sconfiggere chi ha ucciso suo padre. Il problema è che i sospetti di Tadeo (padre di Lolita) si rivelano del tutto errati dato che dietro al clan dell’orso sembra si nasconda un’altra persona mai sospettata.

Zorro Amore e Vendetta, dove vederlo in diretta e in streaming

Per vedere l’ultima puntata di Zorro Amore e Vendetta è necessario collegarsi su Canale 5 a partire dalle 21.21. Questa sera verranno trasmessi ben quattro episodi, e di conseguenza la serie terminerà alle 00.15 prima del Tg5 notte. La serie è disponibile anche su Mediaset Infinity, dove si può seguire in streaming o on demand per recuperare tutti gli episodi.