Anticipazioni Zorro Amore e Vendetta, 3a puntata del 21 gennaio 2025: Diego cerca di far evadere Nah-Lin

Continua ad appassionare il pubblico di Canale5 la serie tv spagnola incentrata sulle gesta del celebre eroe mascherato Zorro che ha il volto dell’attore noto per aver recitato in Elite Miguel Bernardeau. Cosa succederà nei prossimi episodi? Le anticipazioni Zorro Amore e Vendetta svelano che non mancheranno i colpi di scena. Andando con ordine, Zorro minacciato dal popolo di Nah-Lin sarà costretto a farla evadere di prigione ma ovviamente tale gesto non sarà senza conseguenze.

E non è tutto perché sempre stando a quanto riportano le anticipazioni della fiction spagnola trasmessa da Canale5 la compagni russo-americana ucciderà il Governatore facendo ricadere la colpa proprio su Zorro. Zorro verrà accusato di omicidio ed avrà il popolo aizzato contro, riuscirà a far valere la sua innocenza? A complicare la situazione ci sarà un altra svolta spiazzante: Nah-Lin capirà qual è il punto debole di Diego e gli lancerà un ultimatum.

Zorro Amore e Vendetta anticipazioni, 3a puntata del 21 gennaio 2024: Lolita in serio pericolo Le anticipazioni Zorro Amore e Vendetta svelano anche la trama del secondo ed ultimo episodio di puntata in cui Nah-Lin verrà a conoscenza di qual è il punto debole del cavaliere mascherato. Pronto a tutto pur di annientare il suo nemico, dopo aver compreso quando Diego tenga a Lolita gli darà un drammatico ultimatum: o si toglie la maschera oppure ucciderà Lolita il giorno stesso delle sue nozze. La situazione sarà sempre più tesa e complicata. Per sapere cosa succederà nella 3a puntata della fiction di Canale5 in onda martedì 21 gennaio 2025 occorre seguire i due episodi in onda in prima serata oppure collegarsi al sito Mediaset Infinity per seguirla gratis in diretta streaming. In totale la serie è composta da dieci episodi da circa 55 minuti ciascuno che verranno trasmesse in quattro puntate da due e tre episodi ciascuna.

