Anticorpi al Covid nei neonati di donne incinte vaccinate/ Lo studio da Israele

Anticorpi al Covid nei neonati di donne incinte vaccinate: questo quanto confermato dallo studio israeliano condotto all’ospedale Hadassah di Gerusalemme e pubblicato su MedRxiv. Gli esperti hanno valutato il livello di anticorpi immunoglobulina di 20 donne in gravidanza che avevano ricevuto due dosi di vaccino Pfizer durante il terzo trimestre e dei loro bambini: in tutti i casi, sono stati riscontrati anticorpi a livelli adeguati sia nel sangue delle mamme che nel sangue dei piccoli.

CASO ASTRAZENECA/ Scienza e politica: un rapporto da rifondare nel Recovery

«La protezione dall’infezione nei neonati dipende principalmente dagli anticorpi di origine materna che vengono trasferiti attraverso la placenta», ha spiegato Dana Wolf, direttore dell’Unità di virologia di Hadassah a Jerusalem Post: «Abbiamo dimostrato un efficiente trasferimento placentare di anticorpi IgG, il tipo di anticorpi che vengono attivati ​​dall’infezione o dopo la vaccinazione».

Passaporto vaccinale, Ue lancia "green pass"/ Come funziona: tre vie per viaggiare

Studio: anticorpi al Covid nei neonati di donne incinte vaccinate

Come evidenziato nella ricerca, il livello e il tipo di anticorpi sono in grado di bloccare il Covid-19 in maniera sufficiente. Lo studio è ancora in corso e il team di esperti sta valutando il livello di anticorpi nelle donne che sono state vaccinate nella prima fase della gravidanza. Un altro approfondimento della ricerca riguarderà quanto tempo dureranno gli anticorpi nei neonati. Ricordiamo che il trasferimento placentare di anticorpi non è raro: ad esempio, le donne incinte sono spesso vaccinate contro la pertosse per proteggere i loro bambini dallo sviluppo della malattia. Infine, un importante dettaglio riguarda la sicurezza del farmaco per le donne gravide: il vaccino infatti protegge le mamme da malattie gravi e molto probabilmente è in grado di proteggere i neonati.

LEGGI ANCHE:

Vaccino AstraZeneca, modulo consenso/ Cittadino cosa firma: efficacia, reazioni e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA