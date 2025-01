Antonella Bavaro, chi è la moglie di Alessandro Haber: carriera e matrimonio

Attore di teatro, cinema e televisione, Alessandro Haber è anche un marito e padre affettuoso e sempre presente per la sua famiglia, composta dalla moglie Antonella Bavaro e dalla figlia Celeste. Anche la donna della sua vita è una grande appassionata di recitazione, essendo anche lei un’attrice soprattutto televisiva; nata a Giovinazzo, in provincia di Bari, ha recitato in diverse fiction televisive per poche puntate o interpretando ruoli secondari, come nell’undicesima stagione di Don Matteo, ma anche in Squadra Antimafia, Un passo dal cielo e Fino all’ultimo battito.

Alessandro Haber e la moglie Antonella Bavaro stanno insieme da tantissimi anni e nel 2004 hanno dato alla luce la figlia Celeste; la coppia, che ha ben 33 anni di differenza, ha poi deciso di convolare a nozze nel 2018 in una cerimonia tenuta a Roma. Numerosi gli invitati, tra cui personalità di spicco del cinema e della televisione italiana come Alessandro D’Alatri, Pupi Avati, Giuseppe Tornatore, Max Tortora, Giuliana De Sio e Michele Placido.

Alessandro Haber e la figlia Celeste: “Mi ha cambiato la prospettiva della vita“

Alessandro Haber, in un’intervista rilasciata a Vieni da me nel 2019, aveva così parlato della moglie Antonella Bavaro aggiungendo anche un’ironica confessione: “Donna meravigliosa, bravissima attrice. Ci siamo sposati l’anno scorso, ma siamo felici ognuno a casa sua. Siamo sempre insieme anche se viviamo in case separate“.

Un lungo amore, il loro, impreziosito anche dalla nascita di una splendida figlia di nome Celeste, alla quale l’attore è legatissimo e della quale parla sempre con un velo di commozione. In riferimento alla moglie, nel salotto di Caterina Balivo aveva dichiarato: “Non finirò mai di ringraziarla, mi ha regalato mia figlia Celeste che è la cosa più bella del mondo. Menomale che esiste, sarei un uomo solo: mi ha cambiato la prospettiva della vita. Mi rivolta come un calzino, non riesco a dirle di no. Una cosa inaspettata, che non pensavo: è nata lei, è una cosa incredibile“.