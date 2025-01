Alessandro Haber, chi e è carriera tra teatro, cinema e televisione

Tra teatro, cinema e televisione, la carriera di Alessandro Haber ha spaziato in differenti ambiti portando ovunque il suo talento e la sua arte. Classe 1947, l’attore si avvicina al mondo della recitazione debuttando come attore nel 1967 nel film di Marco Bellocchio La Cina è vicina. Successivamente recita, fra gli altri, in Amici miei – Atto IIº di Mario Monicelli, Fantozzi subisce ancora di Neri Parenti, sino al primo ruolo da coprotagonista in Regalo di Natale di Pupi Avati.

Antonella Bavaro e Celeste, chi sono moglie e figlia di Alessandro Haber/ "La cosa più bella del mondo"

Sempre al cinema ha recitato in Parenti serpenti di Mario Monicelli e in diversi film di Leonardo Pieraccioni, tra cui I laureati, Il ciclone e Il paradiso all’improvviso; più di recente, nel 2019, è tornato a collaborare con Pupi Avati per il film Il signor Diavolo. Diverse anche le apparizioni televisive, come in Camera Café, I Cesaroni, Il commissario Montalbano e Vita da Carlo, mentre a teatro ha recitato, fra gli altri, in Molto rumore per nulla e La tempesta di William Shakespeare, Come tu mi vuoi di Luigi Pirandello, Orgia di Pier Paolo Pasolini e L’avaro di Molière.

Alessandro Haber e la malattia: cos’è successo all’attore

Alessandro Haber negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con una malattia, ora fortunatamente superata. Nel 2022, l’attore si è sottoposto ad operazione chirurgica per uno schiacciamento di due vertebre ma l’intervento non ha avuto successo e, per questo, è stato costretto ad una seconda operazione con successivo periodo riabilitativo. “Ho uno stato d’animo decisamente fragile in questo momento – raccontava l’attore in un’intervista a Libero nel novembre 2022 – Da otto mesi vivo su una sedia a rotelle. Sto facendo delle terapie per un’operazione andata non bene, poi ne ho fatta un’altra. Sto provando a riprendermi“.

Successivamente, nel 2023, Haber ha ripreso a camminare con le stampelle. Nel salotto de La volta buona, a ottobre 2023, ammise che le sue condizioni di salute erano migliorate: “Sto meglio, sto su una stampella, ho buttato via la carrozzina e il deambulatore. Mi sono fatto un c*lo così! Adesso sono riuscito con la volontà e la passione a rimettermi in gioco. Il mio lavoro mi ha salvato, come ha sempre fatto d’altronde“.