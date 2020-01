Antonella Brini/ Canta, vince ma un 8 fa infuriare Barbara de Santi! (Uomini e donne)

Antonella Brini esce in passerella e vince. Standing ovation per la dama che non ha bisogno di spogliarsi ma che si può accontentare di una voce da usignolo per conquistare gli applausi del pubblico di Uomini e donne e anche gli ottimi voti del parterre maschile del trono over, almeno per la maggior parte. Proprio la bionda dama uscirà in passerella cantando “E dimmi che non vuoi morire” di Patty Pravo con una voce molto intensa che conquista anche le dame del programma. A quanto pare, però, qualcuno non gradisce e non apprezza fino in fondo alzando la sua paletta con un bell’8 che, tutto sommato non è male. A quel punto Barbara de Santi darà di matto, è proprio il caso di dirlo, e darà contro a Salvatore reo di aver messo 8 alla dama e di non capire che cosa possa colpirlo se non questo.

ANTONELLA BRINI PREMIATA PER LA SUA VOCE MA BARBARA DE SANTI…

Il cavaliere cercherà di difendersi ma niente potrà contro la furia delle donne e della bella maestrina del trono over di Uomini e donne. Per fortuna le anticipazioni si fermano qui e il video non mostra altro e quindi tutto è rimandato alla puntata di oggi. Sullo sfondo rimane l’interesse di Antonella Brini per la musica e il Festival di Sanremo lo stesso che l’aveva spinta a non elogiare tanto Maria De Filippi, almeno come “valletta” di Carlo Conti. All’epoca i suoi tweet hanno fatto discutere soprattutto quando è arrivata in trasmissione dimenticando le critiche e quello che detto. Chissà che oggi questa sua performance faccia tornare a galla tutto…

