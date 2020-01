Uomini e Donne/ Anticipazioni 30 gennaio: Gemma diventa… Sofia Loren! (Trono Over)

La settimana di Uomini e Donne continua con una nuova puntata del trono Over. Appuntamenti molto movimentati e pieni di discussioni quelli degli ultimi giorni, che continuano oggi con nuovi protagonisti. Al centro dello studio di Canale 5 troviamo nuovamente Erik e Valentina M. I due hanno continuato a vedersi e frequentarsi ma oggi ammettono di non aver provato quel quid in più per poter andare oltre anche ad un semplice bacio. Così decidono di interrompere la conoscenza. Interviene però anche Valentina Autiero che accusa il cavaliere di essere finto e di rapportarsi a donne più grandi, anche se non interessato a loro, soltanto per rimanere al centro dello studio. Dichiarazione che trova d’accordo anche Tina e Gianni. Chiusa questa parentesi, Maria De Filippi chiama al centro dello studio di Uomini e Donne Diana.

Uomini e Donne, anticipazioni: “Seducente come in un film“, la nuova sfilata delle dame

L’affascinante dama dai capelli rossi è infuriata con Luca dopo aver scoperto che, anche se le ha dato l’esclusiva, ha poi dato il suo numero ad altre dame. Infatti pare si sia sentito anche con Roberta Di Padua, come svela il Vicolo delle News. A Uomini e Donne Diana, che sta frequentando anche Simone, attacca Luca, che ha preferito non vedere dopo quanto scoperto alla fine della scorsa puntata. Dopo un’accesa discussione, la dama decide di chiudere con lui e proseguire solo nella conoscenza con Simone. La nuova puntata del trono Over si conclude tra le risate perché va poi in onda la nuova sfilata delle dame sul tema “Seducente come in un film“. Inutile dire che Gemma Galgani sarà tra le più discusse: la dama interpreterà Sofia Loren nel film “Ieri, oggi e domani”.

