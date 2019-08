Antonella Clerici, chiude il ristorante “Casa Clerici”/ “Non era più mio. Fanno i…”

Non è un’estate serena, professionalmente parlando, quella che sta vivendo Antonella Clerici. Ad un anno dalla scedenza del contratto che la lega alla Rai, infatti, Antonella Clerici resterà in panchina nella prossima stagione televisiva non avendo ottenuto la conduzione di un programma di suo gradimento e avendo rifiutato “Miss Italia Celebration 80”. Le cattive notizie, però, si sa, non arrivano mai da sole e così arriva anche quella relativa alla chiusura del ristorante “Casa Clerici” che Antonella Clerici aveva aperto quattro anni fa nel centro commerciale Campania a Marcianise, nel Casertano, e di cui era socio anche l’ex compagno e padre della figlia Maelle Eddy Martens. In realtà, però, quel ristorante non era più della Clerici da un anno. Come spiega la stessa Antonella, infatti, di suo aveva solo i nome.

ANTONELLA CLERICI: “LA CHIUSURA DEL RISTORANTE CASA CLERICI? NON ERA PIU’ MIO”

Dalla Normandia, dove si trova con la figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone, Antonella Clerici ha così risposto ad alcune domande sul ristorante “Casa Clerici” ai microfoni del settimanale Spy. “Da oltre un anno non era più mio. Ho lasciato il brand, ma non essendoci piani di sviluppo congrui i soci hanno deciso di non rinnovare il contratto con il centro commerciale e quindi di chiudere l’attività” – ha spiegato la Clerici che, alla domanda sui motivi per i quali i titoli di giornai riportino la notizia come se il ristorante fosse ancora suo, ha risposto – “perchè non sanno. E oggi i titoloni fanno estate (sorride ndr.)”, ha concluso. Nessuna brutta notizia, dunque, per la conduttrice che continua a godersi le vacanze circondata dall’amore della figlia e del compagno.

