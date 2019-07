Antonella Clerici e Vittorio Garrone/ L’amore vince sulle polemiche: “Noi e …”

E alla fine Antonella Clerici ha deciso di godersi la nuova vita che ha voluto per lei, Maelle e il suo compagno, Vittorio Garrone. Dopo tutto quello che le è successo nella precedente relazione sembra proprio che per la conduttrice sia arrivato il momento di andare avanti per la sua strada mettendo da parte le cattiverie e le delusioni dei giorni scorsi per godersi al massimo la vita bucolica e le vacanze con Matteo Garrone. Nessun selfie da una spiaggia esotica o in costume, Antonella Clerici si dedica alla natura e a lunghe passeggiate che la aiutano a ritemprare l’anima e il corpo. Proprio poco fa, su Instagram, la conduttrice ha postato una foto che la mostra tra i boschi tra le braccia del suo adorato Vittorio tanto che nella didascalia poi scrive: “Noi e i nostri abbracci”. I complimenti per lei e per la bella famiglia che ha saputo mettere insieme non mancano ma non è tutto oro ciò che luccica.

ANTONELLA CLERICI E LA SUA NUOVA VITA

Nei giorni scorsi Antonella Clerici è stata al centro di polemiche e gossip per via di quello che è successo durante la presentazione dei palinsesti Rai. A quanto pare l’azienda vorrebbe continuare a pagarla ma senza “usufruire dei suoi servizi” per adesso lasciandola così in panchina fino a quando non sarà il momento. Per lei sono previsti un paio di eventi in prima serata su Rai1 ma senza molte promesse e questo ha fatto scalpore tanto che in molti hanno già scommesso in un suo trasloco in Mediaset nelle prossime settimane. La nuova vita di Antonella Clerici continua comunque ad andare avanti perché, come lei stessa ha riferito più volte, dopo la morte dell’amico Fabrizio Frizzi la scala delle priorità è cambiata. Ma quanto potrà stare in panchina?

