Antonella Clerici fuori da palinsesti Rai/ “Meglio non essere nella mia mente ora…”

Antonella Clerici esclusa dai palinsesti Rai 2019-2020, un’assenza che fa rumore e continua a fare discutere sui social network. Dopo l’addio alla Prova del cuoco, rimpiazzata da Elisa Isoardi, la conduttrice televisiva non sembra trovare posto nella televisione pubblica. E anche Sanremo Young non rientra nei piani di mamma Rai: dopo due stagioni di buon successo, il talent musicale non è stato rinnovato e ora la Clerici è definitivamente in panchina. La dirigenza di viale Mazzini ha chiarito che per lei ci sarà sempre posto ed ha lasciato intendere che ci sono dei progetti da sviluppare nel corso della stagione, ma questo non basta ai fan della presentatrice. E su Twitter si è scatenata la bagarre, con una follower dell’ex volto di Portobello che le ha scritto: «Come vorrei essere anche nella mente di Antonella Clerici in questo momento». Non è tardata ad arrivare la replica: «Meglio di no». Solo tre parole che però lasciano ben intendere il suo pensiero…

ANTONELLA CLERICI, LA DELUSIONE PER L’ESCLUSIONE DAI PALINSESTI RAI

Antonella Clerici non ha dunque celato la delusione per la scelta della Rai, che comunque circolava già da tempo. La conduttrice ha deciso di rispondere ai suoi fan anche sul suo profilo Instagram ed è arrivato un altro segnale ben chiaro: a chi le chiedeva espressamente se fosse anche una sua scelta, lei ha replicato con un netto «Noooooo». Come riporta Il Giornale, anche per non lasciarla completamente a digiuno per la stagione che prenderà il via il prossimo settembre, la Rai le ha proposto lo speciale Telethon che andrà in onda a dicembre. Attesi dunque nuovi aggiornamenti sui progetti in cantiere a viale Mazzini che vedranno protagonista la presentatrice di Legnano, la cui assenza dalla televisione di Stato farà sicuramente discutere ancora nel corso delle prossime settimane…

Meglio di no😀😀😀😀 — Antonella Clerici (@antoclerici) 9 luglio 2019





