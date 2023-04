Antonella Clerici: “Flirt con Giletti? C’è stata una simpatia”/ “Manda messaggi a tutte, è vero”

Antonella Clerici a Felicissima Sera svela: “Flirt con Massimo Giletti? Una simpatia”

Antonella Clerici si racconta a Pio e Amedeo nel corso dell’ultima puntata di Felicissima Sera. Il duo di comici non risparmia domande pungenti alla celebre conduttrice, tra le quali spicca quella della presunta liason avuta con Massimo Giletti. Quando Pio e Amedeo le chiedono se il gossip su loro due sia vero, la Clerici non smentisce ma minimizza.

“Io e Giletti insieme? Abbiamo avuto una leggera simpatia, ma non è successo niente di niente.” spiega su Canale 5. Il duo è scettico, sembra non credere alle parole di Antonella, che però continua: “Però era molto carino quando era giovane, anche adesso è un bell’uomo.” Amedeo le fa però notare che Giletti “manda messaggi a tutte”, cosa che, a sorpresa, la Clerici conferma: “Si lo so, l’ho sempre saputo, è vero.”

Antonella Clerici: i rapporti con Vittorio Garrone e l’ex Eddy Martens

Nel corso della chiacchierata con Pio e Amedeo a Felicissima Sera, Antonella Clerici conferma che le cose con il compagno Vittorio Garrone procedono a gonfie vele e rivela di non vivere a Milano, dove lavora, proprio per seguire lui. La conduttrice conferma anche di essere in ottimi rapporti con il suo ex Eddy Martens, padre di sua figlia Maelle.

