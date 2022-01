Antonella Clerici, gli ex amori/ Dal matrimonio con Pino Motta e Sergio Cossa alla storia con Eddy Martens

llIl primo marito della conduttrice Antonella Clerici è stato Pino Motta. L’incontro nella prima metà degli anni ’80: Motta giocava a basket, mentre la Clerici lavorava per una televisione locale in Lombardia. Nel 1989 il matrimonio, ma dopo due anni la coppia si lascia. Proprio l’ex giocatore di basket ricordando il matrimonio con la Clerici disse: “lei pensava alla sua carriera, la sua popolarità era aumentata. Mi ha fatto capire che la vita in provincia le stava un po’ stretta. Era il 1991 e mi stava lasciando. Dopo ho capito che c’era un altro, ho avuto questa certezza”.

La Clerici, invece, intervistata da Menti Informatiche, ha parlato così del suo primo matrimonio: “la prima volta avevo 26 anni e Pino Motta 28. Facevo la giornalista sportiva, lui il giocatore di basket. Ero affascinata dal suo mondo, gli volevo molto bene, ma non era amore con la A maiuscola. Dopo 24 mesi è finita”.

Antonella Clerici: il matrimonio con Sergio Cossa e la storia con Eddy Martens

Nella vita di Antonella Clerici è poi arrivato Sergio Cossa. L’amore tra la conduttrice e il produttore musicale li porta a sposarsi in America nel 2000. Purtroppo anche questa volta la loro unione dura pochissimo, visto che nel 2002 la coppia divorzia. ” Ci ho riprovato con Sergio Cossa: con lui ho conosciuto la passione autentica, il batticuore, mi sono sentita donna. Avevo 28 anni, lui 45 ed era il ritratto di Richard Gere. Tra tira e molla siamo stati legati una decina d’anni. Un grande amore, finito poco dopo il secondo anno di nozze. Un altro fallimento” – le parole di Antonella Clerici dalle pagine di Menti Informatiche.

La conduttrice non ha mai smesso di credere nell’amore. Così dopo diversi anni ecco arrivare nella sua vita Eddy Martens, il compagno che le ha regalato la gioia più bella: la figlia Maelle. La loro storia è finita, ma a distanza di anni proprio l’ex compagno ha dichiarato: “quando Antonella ha scelto me e io lei, non era un gioco. Abbiamo fatto una figlia che amo ma si litigava e basta, non c’era mai il compromesso. Ok, ero il ragazzo di colore più giovane che voleva lavorare, e quindi? Dov’è il problema? Serviva del tempo, servivano le parole”. Dopo la fine della relazione con Eddy Martens, la Clerici ha ritrovato l’amore e il sorriso accanto Vittorio Garrone.



