Antonella Clerici in lacrime al TG1 per il ricordo di Fabrizio Frizzi/ “Immagini faticose perchè…”

Antonella Clerici, ospite al TG1, ha parlato del suo ritorno a È sempre Mezzogiorno. La conduttrice che tornerà in onda con la trasmissione culinaria a partire da lunedì 11 settembre, non ha voluto svelare molto delle future novità del programma.

“Lunedì si riparte. Sono molto felice perché per me è un appuntamento quotidiano con le persone. Mi piace tenere compagnia, cucinare, chiacchierare. Parlo di tutto, di vita, di quotidianità” ha dichiarato Clerici protagonista di un momento toccante. Durante l’intervista, infatti, sono andati in onda alcuni spezzoni con il compianto Fabrizio Frizzi, grande amico della conduttrice: “Queste immagini per me sono sempre faticose perché lì c’era la speranza” ha detto in lacrime. Antonella e Frizzi sono stati legati da una profonda e duratura amicizia.

Antonella Clerici: “Io racconto tutto al pubblico”

La conduttrice de E’ sempre Mezzogiorno è molto amata dal pubblico per la sua simpatia, ma anche per la schiettezza e sincerità verso il prossimo. Ospite da Fabio Fazio, il presentatore le ha chiesto il motivo per cui racconta ogni cosa pubblicamente.

“Perché secondo me è giusto, io racconto tutto: quando mi fanno le corna, quando vado in meno pausa”. La Clerici ha poi svelato le sue abitudini prima di andare in onda: “Mangio sempre, non riesco a lavorare senza mangiare prima. Una volta sola non ho mangiato e son caduta dall’altalena”. Fidanzata con il compagno Vittorio Garrone, Antonella Clerici non ha intenzione di sposarsi anche se la relazione procede a gonfie vele. Il motivo? “Mi sono sposata due volte ed è andata male, ora basta” ha sottolineato la conduttrice.

