Antonella Clerici, la vacanza é nel ricordo di Fabrizio Frizzi/ Il post con Carlotta Mantovani diventa virale

Antonella Clerici e Carlotta Mantovani, un legame di amicizia indissolubile, dopo la morte di Fabrizio Frizzi

Comme d’abitude, Antonella Clerici ama trascorrere del sano relax nel periodo vacanziero con Carlotta Mantovani, l’amica di vecchia data rimasta vedova di Fabrizio Frizzi. Un legame indissolubile, che trascende quindi lo spazio e il tempo condiviso dalle due vip con il compianto conduttore TV e talento poliedrico, Fabrizio Frizzi, venuto a mancare in seguito alla diagnosi di cancro.

Antonella Clerici e l'amicizia con Maria De Filippi/ "Che risate con Maurizio in balera!"

“E come ogni ferragosto…. noi”, scrive la conduttrice TV Antonella Clerici, a corredo del nuovo <ahref=”https://www.instagram.com/p/Cv-GJdUtaTC/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==” rel=”noopener” target=”_blank”>post pubblicato sui social, una foto che la immortala in dolce compagnia di Carlotta Mantovan, la vedova di Fabrizio Frizzi. Così come testimonia il post che ora fa incetta di interazioni social positive di consenso del popolo del web, che apprezza il sodalizio femminile delle due vip, Antonella Clerici ha trascorso i celebrativi del Ferragosto in una vacanza fuori dall’Italia e intrapresa all’estero, più precisamente in Normandia. E non é la prima occasione social che le due inseparabili amiche si lasciano immortalare in coppia.

Elenoire Ferruzzi: "Offese ad Antonella Clerici? Mi hanno hackerato il profilo"/ Web non le crede: "Falsa"

Un legame basato sull’affetto e la stima reciproci, che si direbbe autentico e incondizionato, anche dopo la morte di Fabrizio Frizzi a cui Antonella era vincolata da un rapporto di amicizia.

Web commosso, per il post del duo di amiche, nel ricordo di Fabrizio Frizzi

“Voi sì che siete delle VERE AMICHE, Antonella è una grande donna non si è mai dimenticata della moglie del grande Fabrizio Frizzi. Di donne così ce ne sono poche nel mondo dei balli e lustrini. Ragazze prendete esempio”, si legge non a caso tra i commenti social rilasciati a margine dello scatto che ora suscita una grande emozione nel popolo attivo nel web.

Elenoire Ferruzzi offende la foto senza flirti della Clerici/ "Sembri un uomo", web si infuria

E, sempre a mezzo social, inoltre fa rumore il duro sfogo rilasciato tra le Instagram stories da Armando Incarnato, uno dei preannunciati addii all’orizzonte a Uomini e donne…











© RIPRODUZIONE RISERVATA