Antonella Clerici lascia la Rai?/ “Noi diciamo sempre la verità, fin troppo…”

Antonella Clerici verso l’addio alla Rai?

Dopo Fazio Fabio e Luciana Littizzetto, anche Antonella Clerici potrebbe lasciare la Rai?La conduttrice è da anni un volto storico della Rai, con numerosi programmi: da “La prova del cuoco” a “The Voice Kids” e “The Voice Senior” (senza dimenticare la conduzione del Festival di Sanremo nel 2010). Nell’ultima puntata di “È sempre mezzogiorno” la Clerici si sarebbe lasciata sfuggire una battuta che ha preoccupato i fan sul suo futuro nelle reti Rai.

ALESSANDRO GAETANO, NIPOTE RINO GAETANO/ "Era uno zio molto presente..."

Durante la puntata del programma di cucina, un’assistente è entrata in studio dopo aver notato il pavimento staccato in un determinato punto. Antonella Clerici ha subito interrotto la diretta: “Non dobbiamo nasconderci. Noi diciamo sempre la verità, fin troppo. Poi infatti ci cacceranno, ma non importa”. Una semplice battuta o un messaggio velato sul suo futuro nella prossima stagione televisiva?

Memories, I ragazzi delle scorte/ In memoria degli agenti morti nelle stragi del 1992

Antonella Clerici: “Io racconto tutto”

Antonella Clerici è diventata famosa per la sua schiettezza e la sua sincerità, qualità che il suo pubblico apprezza molto. Nelle scorse settimane la conduttrice di “È sempre mezzogiorno” è stata ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”. Fazio le ha chiesto perché ha sempre raccontato al pubblico tutto di sé: “Perché secondo me è giusto, io racconto tutto: quando mi fanno le corna, quando vado in meno pausa”. La Celtici ha poi svelato le sue abitudini prima di andare in onda: “Mangio sempre, non riesco a lavorare senza mangiare prima. Una volta sola non ho mangiato e son caduta dall’altalena”. Felicemente fidanzata con Vittorio Garrone, Antonella Clerici non ha intenzione di sposarsi: “Mi sono sposata due volte ed è andata male, ora basta”. La conduttrice, infatti, è stata sposata con l’ex giocatore di basket Giuseppe Motta e con il produttore discografico Sergio Cossa.

LEGGI ANCHE:

FRANCO CORDOVA E PIERO PEDRINI, EX MARITO E COMPAGNO DI MARISA LAURITO/ "In coppia…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA