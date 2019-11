Antonella Clerici nella rete dei bitcoin/ “E’ una fake news, diffidate, tutto falso”

La squadra di personaggi famosi sfruttata senza alcun diritto per pubblicizzare presunte rendite esaltanti di Bitcoin, si arricchisce di un altro volto noto della televisione italiana: Antonella Clerici. A denunciare l’accaduto è stata la stessa conduttrice tv, che ha pubblicato un post sulla propria pagina Instagram in cui ha voluto mettere in guardia i naviganti: “Gira su vari social – fa sapere l’ex padrona di casa de “La Prova del Cuoco” – la FAKE NEWS #fakenews che io consiglierei investimenti di bitcoin o affini( non so neanche cosa sono). E’ FALSO. Diffidate non consiglierei MAI una cosa del genere”. Come detto in apertura, la Clerici è solo l’ultima delle persone truffate, o meglio, la cui immagine viene usata impropriamente per promuovere prodotti “miracolanti”. Solamente nella serata di ieri Striscia la Notizia ha consegnato il Tapiro d’Oro al portiere della Juventus, Buffon, finito anch’egli in questa strana rete.

ANTONELLA CLERICI COME JOVANOTTI, BUFFON E LA LEOTTA

“Ho incaricato il mio avvocato di sporgere denuncia – le parole dell’estremo difensore bianconero all’inviato Valerio Staffelli – mi dispiace tanto se qualcuno è cascato in questo tranello subdolo e pericoloso. Fate bene a denunciare”. Prima di lui anche Jovanotti aveva subito lo stesso trattamento: “È una truffa – aveva commentato il noto cantante romano – dopo che ho letto queste cose mi sono pure dovuto informare, non sapevo bene cosa fossero i bitcoin. Non solo è una cosa falsa, è anche pericolosa. Ho chiamato i miei avvocati, ma è difficilissimo rintracciare chi ci sia dietro a queste operazioni”. Infine, Diletta Leotta, altro vip sfruttato ingiustamente per promuovere prodotti finanziari online e le attività di trading. In ogni caso, il consiglio è sempre lo stesso: prima di cliccare su qualcosa a voi sconosciuto, fornendo anche dati sensibili, fatevi un giro veloce sul web per capire se il sito sia attendibile o meno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA