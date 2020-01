Antonella Clerici/ “Polemiche Festival? Io avevo Morgan, Amadeus è un amico…”

Antonella Clerici sa bene cosa significa condurre il Festival di Sanremo, e sa bene come l’evento sia accompagnato da polemiche senza fine. “Sono il sale del festival – racconta l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco, parlando ai microfoni dell’agenzia Ansa – fanno parte delle regole non scritte del gioco e ci sono sempre state. Sono inevitabili credo, poi però devono esaurirsi, specie se fondate sul nulla, c’è un limite a tutto. Per parole sbagliate, poi chiarite, si fanno discussioni infinite”. Amadeus è finito nel tritacarne per alcune dichiarazioni sulle donne del Festival, nonché per la partecipazione di Junior Cally: “Nel ‘mio’ Sanremo ci fu il caso Morgan ne vogliamo parlare?”. La Clerici ricorda quella vicenda che vide protagonista l’ex di Asia Argento, venire squalificato dal Festival dopo aver parlato di droga durante un’intervista.

ANTONELLA CLERICI: “I SOCIAL AMPLIFICANO SEMPRE TUTTO…”

“Ama è un amico – prosegue la Clerici – e io vivo questa cosa come un divertissement. Sarò nella serata del venerdì, quella abbinata ai giovani, e io la musica giovane l’ho sempre seguita da Ti lascio una canzone a Sanremo Young. L’idea insomma mi divertiva”. Ma guai a dare del sessista al prossimo conduttore dell’evento televisivo dell’anno: “Alla polemica in sé aggiungo il ruolo dei social che amplificano tutto sempre, figuriamoci un evento come il festival. Si facevano i gruppi d’ascolto discutendo di canzoni e look, ora il gruppo è trasferito online, ma bisogna dare il giusto peso alle cose e senza essere offensivi. Guai a giudizi frettolosi, ad insulti, ad offese”. In quanto alla Clerici, la stessa, con la sua partecipazione al Festival, sembra essere tornata in rapporti sereni con mamma Rai dopo le polemiche accese a seguito della sua sparizione dalla tv durante lo scorso autunno: “Non devo dimostrare niente – glissa la stessa a riguardo – e sarò all’Ariston senza obiettivi, ma per godermi l’esperienza. Sono in quella fase dell’età guidata dal ‘Qui e Ora’”.

