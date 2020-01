Carlotta Mantovan, moglie Frizzi/ “Antonella Clerici e Carlo Conti sono una famiglia”

“Come tante donne, mi divido tra il lavoro e gli impegni da genitore. Io adoro fare la mamma e faccio di tutto per organizzare al meglio la vita della mia Stella. E, insieme, per essere pronta ogni mattina, per la diretta su Raitre di Tutta salute”. Carlotta Mantovan si racconta così dalle pagine di DiPiùTv rivelando alcuni particolari sul suo ruolo di mamma. La moglie del grandissimo Fabrizio Frizzi scomparso due anni fa ha parlato di che mamma è: “mi diverto con Stella nel tempo libero. Facciamo passeggiate, andiamo al cinema e soprattutto chiacchieriamo tanto, per me il nostro dialogo è fondamentale”. La Mantovan racconta anche la routine della mattina con la sua amata Stella: “mi alzo preso, la sveglio e la preparo e poi di corsa a scuola. Andiamo sempre di fretta la mattina perchè Stella è una che tiratori e io lascio dormire fino all’ultimo minuto”.

Carlotta Mantovan oggi: “a Tutta Salute contro le fake news”

Una vita di mamma e lavoratrice quella di Carlotta Mantovan che è impegnata nel programma “Tutta salute” che condivide con Michele Mirabella e Pier Luigi Spada. Parlando proprio del rapporto con loro ha detto: “c’è molta sintonia e grande ammirazione verso entrambi, sono due professionisti straordinari dai quali c’è molto da imparare. All’interno di Tutta salute anche quest’anno mi occupo di fake news, le notizie false che girano in Internet e che riguardano la salute: con l’aiuto dei nostri esperti cerchiamo di fare chiarezza”. Parlando proprio di fake news, la Mantovan ha precisato: “sui social network dilagano tante bufale sui vaccini: da noi un medico ha spiegato che sono assolutamente sicuri e che non hanno controindicazioni. Anzi, sono l’unico strumento che abbiamo per proteggere noi e i nostri bambini da malattie gravissime. A volte non ci pensiamo, ma la disinformazione sulla salute può essere enorme”.

Carlotta Mantovan: “Antonella Clerici è un’amica per me”

Impossibile non parlare di Fabrizio Frizzi: “in televisione cerco di mettere tutto il mio impegno in una causa che era molto importante per Fabrizio e che lo è altrettanto per me: la ricerca scientifica per la salute promossa da Telethon, visto che anche io ne sono testimonial”. Parlando di Telethon, Carlotta Mantovan ha parlato del rapporto con Antonella Clerici: “è davvero una persona speciale per me, un punto di riferimento, una grande amica vera e sincera. Mi è stata sempre acanto, aiutandomi nei momenti più difficili e dandomi i suoi consigli. Anche a Carlo Conti e sua moglie Francesca voglio molto bene: con loro mi sento in famiglia”.



