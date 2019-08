Antonella Clerici resta in Rai/ “Miss Italia? Ho rifiutato. Sì allo Zecchino d’Oro”

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni sul rifiuto dato alla conduzione della nuova edizione di Miss Italia, Antonella Clerici rompe il silenzio e dice la sua. La conduttrice Rai conferma il suo rifiuto ma specifica le motivazioni che l’hanno portata a prendere questa decisione. In un post pubblicato su Instagram, la Clerici scrive: “Ho pensato molto e ho deciso di credere ancora ad una lunga storia d’amore che dura da 33 anni con la Rai. – ammette, per poi spiegare – Con la mia consueta schiettezza ho detto no a Miss Italia perché non c’erano condizioni per preparare l’evento adeguatamente avendolo saputo solo qualche giorno fa.” Le condizioni poco convincenti dell’evento hanno dunque portato Antonella Clerici a rifiutare l’ingaggio, prediligendo invece altre conduzioni che elenca, poi, nel corso del medesimo post.

Antonella Clerici: “Torno allo Zecchino d’oro e…”

Antonella Clerici, che ha deciso di chiudere il suo ristorante “Casa Clerici”, ha ammesso di essere pronta a tornare alla conduzione. Ecco con cosa: “farò lo Zecchino d’oro per amore dei bambini, dei frati dell’Antoniano, delle tagliatelle di nonna Pina e del mio amico Carlo Conti. – ammette la conduttrice, che poi continua – Così come onorerò il mio impegno sociale con Telethon. Poi vedremo…” Le ultime parole sono per il suo affezionato e amato pubblico: “So che il pubblico, per me sovrano, mi è vicino. Conto su di voi per affetto e sostegno, fiducia e lealtà maturata in tanti anni insieme. A presto, aspettatemi!” Calore che la Clerici ha trovato già sui social, tra i commenti a questo post.

Visualizza questo post su Instagram Ed ora buona estate❤️ Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 2 Ago 2019 alle ore 5:27 PDT





