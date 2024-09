Il mondo dello spettacolo pullula di coppie ed ex coppie che, tra amore ancora in corso e rotture turbolente, sono bacino di aneddoti che spesso alimentano la curiosità degli appassionati. Una curiosità chiama in causa l’amato e compianto Fabrizio Frizzi che, nel corso degli anni novanta, ha avuto un’intensa storia d’amore con Rita Dalla Chiesa. Non molti sanno che la conclusione della liaison pare sia avvenuta a causa di un tradimento del conduttore con Graziella De Bonis, ex corista di Domenica In.

Ma chi è Graziella De Bonis, la donna con la quale Fabrizio Frizzi ha tradito Rita Dalla Chiesa? Nel corso del tempo non sono emerse particolari curiosità sul suo conto, sappiamo però – come anticipato – che la conoscenza tra i due sarebbe avvenuta proprio grazie alla condivisione dello spazio televisivo. Lui in qualità di conduttore, lei era ai tempi invece corista di Domenica In. Ai tempi Fabrizio Frizzi era però sposato con Rita Dalla Chiesa e come testimoniato dalle parole rilasciate dalla conduttrice nel salotto di Monica Setta a Storie di donne al bivio pare proprio che sia stato quel tradimento a portare alla fine della liaison.

Rita Dalla Chiesa, oggi ‘pentita’ di non aver perdonato Fabrizio Frizzi dopo il tradimento con Graziella De Bonis

Rita Dalla Chiesa – nell’intervista rilasciata a Monica Setta a Storie di donne al bivio – ha raccontato proprio come ancora oggi sia convinta che la storia con Fabrizio Frizzi avrebbe potuto avere un esito diverso. Il tema è il perdono; la conduttrice si è detta quasi pentita di non essere riuscita ad andare oltre il tradimento del conduttore concludendo dunque quel matrimonio.

Ma cosa fa oggi Graziella De Bonis, l’ex corista di Domenica In con la quale Fabrizio Frizzi ha tradito Rita Dalla Chiesa? Nel tempo il suo nome è uscito fuori dai radar del gossip: per questa ragione, ad oggi non sappiamo di cosa si occupa l’ex fiamma del compianto conduttore.

