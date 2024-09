Fabrizio Frizzi non era solo un conduttore televisivo; il compianto presentatore è da considerare tra i massimi esponenti del piccolo che schermo che, anni dopo la morte improvvisa, continua ad essere considerato un vero e proprio pilastro dell’intrattenimento. Tra vita privata e professione, l’empatia e la naturalezza erano le sue peculiarità più spiccate e spesso decantate anche da chi ha avuto la possibilità di condividere con lui anche la vita lontano dalle telecamere.

Uno dei più grandi amori di Fabrizio Frizzi è stata senza dubbio Rita Dalla Chiesa; suo ex marito dal 2002 ma la separazione risale in realtà al 1998, sei anni dopo la celebrazione del matrimonio. Nonostante l’amore abbia conosciuto la fine, ancora oggi la conduttrice ricorda con affetto quel rapporto; lo dimostrano le parole rilasciate da Monica Setta a Storie di donne al bivio, come riportano le anticipazioni di Fanpage.

Rita Dalla Chiesa: “Fabrizio Frizzi? Poteva non diventare il mio ex marito…”

“Quello tra me e Fabrizio Frizzi è stato un grande amore; dopo di me lui ha amato profondamente Carlotta Mantovan ma le nostre storie appartengono a tempi diversi”. Queste le parole di Rita Dalla Chiesa da Monica Setta a Storie di donne al bivio – come anticipa un articolo di Fanpage – a proposito del suo rapporto con l’ex marito Fabrizio Frizzi. “Oggi penso che se avessi saputo perdonare il mio matrimonio con lui probabilmente non sarebbe finito”.

La scomparsa di Fabrizio Frizzi – ex marito di Rita Dalla Chiesa – è dunque ancora oggi fonte di dolore per gli affetti più cari e per le persone che nel tempo hanno incrociato il suo cammino. Un malore improvviso aveva già destato l’apprensione nel 2017; poi la ripresa e alcuni mesi dopo, improvvisamente, fu fatale un’emorragia cerebrale.

