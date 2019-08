Antonella Clerici ricorda il cane morto Oliver/ Video: “Sei sempre nel mio cuore”

«Due estati fa…. Oliver sempre nel mio cuore»: questa la didascalia del video condiviso su Instagram da Antonella Clerici, che ha voluto ricordare il suo cane scomparso nel 2018. La conduttrice televisiva, che dopo alcuni rumors ha confermato di restare in Rai, porta sempre dentro sè il ricordo dell’amico a quattro zampe, con il quale ha trascorso 15 anni di vita e che le ha regalato un amore puro. Ora la Clerici ha un nuovo cane, ma non può dimenticare il suo Oliver, per il quale si è commossa anche nel corso di una puntata de La prova del cuoco: un legame fortissimo che tante persone possono testimoniare e che non svanirà mai, nonostante il tempo che passa. Basti pensare al commovente addio datogli dopo la sua scomparsa: «Ciao Oliver, grazie di tutto. Sei stato uno straordinario compagno di vita, con te ho condiviso tutto, hai avuto una vita meravigliosa e per me sei stato il mio primo figlio».

ANTONELLA CLERICI RICORDA SU INSTAGRAM IL SUO OLIVER: IL VIDEO

Tanti i commenti di vicinanza e di sostegno da parte dei follower di Antonella Clerici, che hanno tenuto a rimarcare l’amore che dà un cane e la grande fedeltà degli amici a quattro zampe, al tuo fianco anche nei momenti peggiori. Oliver è entrato fin da subito nel cuore della presentatrice di casa Rai, come confermato dalla diretta interessata in una recente intervista ai microfoni di Di Più: «Quando l’ho visto per la prima volta, nell’estate 2003, era un cucciolo: era nel recinto di una vicina di casa di mia zia, sul lago d’Iseo. Era l’unico maschio di una cucciolata. L’ho preso in braccio e da quel momento in poi non l’ho mai più lasciato». Qui di seguito vi proponiamo il post pubblicato su Instagram da Antonella Clerici

