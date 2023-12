Antonella Clerici, scambio di battute choc con Barzetti/ “Con il vino stordisci la preda”, è polemica sul web

Clerici, lo chef fa una battuta e si crea un caso: ecco cosa è successo

Antonella Clerici e lo chef Sergio Barzetti sono stati protagonisti di uno scambio di battute piuttosto controverso, durante la trasmissione culinaria E’ sempre mezzogiorno. Le parole dello chef sono diventate un vero caso sui social, alimentando critiche e discussioni.

“Quando cucini in casa, rompi il ghiaccio subito. E poi si cucina meglio con un bicchiere di fianco“. “E poi vai a fare una cosa importante: stordisci la preda” ha dichiarato Barzetti suscitando le risate del pubblico: “Adesso, detto così…Non è carino” interviene Antonella Clerici cercando di limitare il più possibile i danni, in un momento così sensibile per l’opinione pubblica per quanto concerne la violenza sulle donne.

Antonella Clerici, la critica social alle battute dello chef nella sua trasmissione

Lo scambio di battute tra Antonella Clerici e Sergio Barzetti sono diventate motivo di discussione sui social. Sul web in molti pensano che la frase dello chef “stia alimentando la cultura dello stupro”.

A sollevare per prima il problema, ci ha pensato Aestetica Sovietica che su Instagram scrive: “Quello che vediamo in tv spesso costituisce un modello che siamo portati ad assecondare. È giunta l’ora, sia nel piccolo schermo che fuori, di stroncare battute che alimentano la cultura dello stupro“. Sul web non tutti sembrano d’accordo con questa definizione. Molti definiscono esagerato identificare la battuta dello chef, con un atto così violento e terribile. La discussione continua a imperversare, non sono state rilasciate ancora dichiarazioni da parte della conduttrice che potrebbe replicare nelle prossime ore. Non rimane che attendere il suo intervento per maggiori chiarimenti sulla questione.

