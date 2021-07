Antonella Clerici/ “Tornare a Sanremo? Magari in conclusione della mia carriera”

Antonella Clerici torna in tv con le repliche di The Voice Senior, il talent show musicale di successo riconfermato anche nella prossima stagione televisiva. Si preannuncia un anno importante per la conduttrice Rai che, dopo un allontanamento momentaneo, è tornata da vera regina su Rai1 con due programmi di grande successo: “E’ mezzogiorno” e la prima edizione della versione senior del noto talent show musicale. Proprio nel salotto dell’amica Mara Venier ha parlato del grande successo del programma di cucina “E’ sempre mezzogiorno”: “mi sembrava giusto ripartire, raccontando cosa ho imparato io dalla natura, dal bosco, dal mondo. Io ero una cittadina abituata a vivere a Roma e mi sono trovata in una nuova realtà molto più bella”, ha raccontato. Quando ha fatto quella scelta, in pochi ci credevano. “Mi mancano gli amici, ma la cosa bella è essere qui immersi in questo bosco, e mi piace moltissimo”. Un grande ritorno per la Clerici che per molti potrebbe anche essere la conduttrice del Festival di Sanremo 2022.

Antonella Clerici pronta a tornare al Festival di Sanremo?: “Non lo escludo”

Raggiunta ai microfoni di Radio Esercito, Antonella Clerici ha però precisato: “credo che lo farà Amadeus, se lo merita dopo quest’anno difficile”, ma non esclusa minimamente la possibilità di poter tornare sul palcoscenico del Teatro Ariston in futuro. “Non quest’anno, bisogna avere un’idea. In futuro non lo escludo: magari in conclusione della mia carriera. Per ora Sanremo non è nei miei progetti” – ha detto la conduttrice che non nasconde il suo grande amore per Sanremo che ha condotto con grande successo per due volte: la prima in coppia con Paolo Bonolis e la seconda da sola. Infine la conduttrice ha parlato anche del suo futuro lavorativo confessando: “quando smetterò con la televisione potrei dedicarmi alla radio. Non resterò in video fino a 80 anni. Mi piacerebbe un programma di interviste, una piccola cosa per tenere compagnia ai telespettatori che sono cresciuti con me. Chiudere in bellezza ha il suo fascino”.

