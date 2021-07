Antonella Clerici, convinto e conquistato la critica/ Torna alla ribalta su Rai 1

Antonella Clerici torna in tv con “The Voice Senior“, il talent show musicale di successo trasmesso in replica il sabato in prima serata su Rai1. La conduttrice è in vacanza, ma si sta preparando alla prossima stagione televisiva che la vedrà impegnata alla conduzione di ben due programmi. Dopo il grande successo di “E sempre mezzogiorno”, infatti, la Rai ha deciso di confermarla nella fascia oraria delle 12.00 con il programma che ha rimpiazzato “La prova del cuoco” lasciata alcuni anni fa e affidata a Elisa Isoardi.

Non solo, la Clerici è stata confermata anche nel prime time con la seconda edizione di “The Voice Senior” che ha convinto e conquistato critica e pubblico. Intanto in questi giorni la conduttrice, come tutti peraltro, ha festeggiato la vittoria della Nazionale di Calcio Italiana agli Euro 2020. Dopo la finale che ha visto l’Italia sfidarsi con l’Inghilterra, la Clerici si è complimentata con tutta la squadra degli Azzurri facendo però i complimenti al CT Roberto Mancini. Per celebrare la vittoria dell’Italia, infatti, Antonellina ha scelto una delle foto più belle della finale: l’abbraccio di Roberto Mancini e Gianluca Vialli tra le lacrime.

Antonella Clerici e il messaggio per la vittoria dell’Italia agli Euro 2020

Uno scatto che ha emozionato milioni di tifosi e di italiani, ma anche la stessa Antonella Clerici che in passato si è occupata per anni di calcio. “Il segreto forse è tutto qui” – ha scritto Antonella sui social precisando – “in questo abbraccio di gioia e lacrime. Nella storia di un’amicizia senza fine. Nel fare squadra intorno a loro con l’esempio di una grande coesione. Abbracci che non dimenticheremo… e per chi ha amato Vialli e Mancini nella mitica Samp questo abbraccio è ricco di tanti significati”. Sul finale poi la conduttrice, volto di punta della Rai, ha aggiunto: “E x chi ha amato Vialli e Mancini nella mitica Samp questo abbraccio è ricco di tanti significati”.

