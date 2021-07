Antonella Clerici/ Quando a Domenica In cucinò in diretta con la figlia Maelle

Antonella Clerici è una delle protagoniste de Il meglio di Domenica In, il contenitore della domenica pomeriggio di Rai1 che raccoglie al suo interno le interviste migliori andate in onda nel corso dell’ultima stagione del programma. L’intervista alla Clerici, in particolare, risale al gennaio scorso, quando la conduttrice ha permesso alle telecamere del programma di entrare direttamente in casa sua. Antonella, infatti, abita in un posto fantastico nelle campagne di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, dove si è trasferita qualche anno fa insieme anche alla figlia Maelle. La sua abitazione si trova in mezzo ai boschi: “Guarda dove ti ho portato”, esordisce Antonella in collegamento, “sono in cucina; qui ho il forno dove cucino il pane, è qui che stiamo insieme in famiglia, dove giochiamo a carte e – ovviamente – guardiamo Domenica In. Una domenica come quella di tanti italiani”.

Vittorio Garrone, compagno Antonella Clerici/ Alle spalle un matrimonio fallito

Antonella Clerici parla della sua nuova vita in campagna

Mara Venier definisce quel luogo ‘meraviglioso’, un vero e proprio ‘paradiso’ lontano dal solito tran tran cittadino. Ci si aspetterebbe che Antonella vivesse a Roma, dove si concentra la maggior parte dei suoi affari, e invece ha preso la decisione tanto insolita quanto coraggiosa di trasferirsi lontano dal mondo. Riguardo alla sua scelta, Antonella Clerici spiega: “Guarda Mara, io e te abbiamo fatto un patto col pubblico: di raccontarci sempre tutto. Io ho imparato tanto dalla natura. Io prima ero una cittadina, in tanti mi dicevano che mi sarei annoiata qui, e invece sto benissimo. Certo che mi mancano gli amici: poi è arrivata la pandemia, il lockdown, ma oggi la tecnologia ci aiuta tanto”. La cosa più difficile, in questo periodo, è stata proprio affrontare le restrizioni dovute al Covid, ma tutto sommato Antonella è riuscita a barcamenarsi bene. Fino a due settimane fa, infatti, ha condotto su Rai1 È sempre mezzogiorno, un format più ‘familiare’ che ‘innovativo’ con una scenografia che richiama proprio le atmosfere di casa.

Antonella Clerici/ "Sposerò Vittorio Garrone. Eddy Martens? Come un fratello"

A Domenica In arriva Maelle

Sempre a Domenica In c’è spazio per parlare anche del suo ultimo libro: “Va bene, ci sono le ricette, ma credo che nasca dal tuo cuore perché racconta la tua nuova vita”, sostiene Mara. Poi arriva una sorpresa: l’inquadratura si allarga per lasciare spazio alla figlia Maelle. È lei, secondo Antonella, la vera cuoca di casa. “Guarda ora ti rivelo una cosa Mara. Mia figlia Maelle non vuole mai venire con me in studio a Mezzogiorno. Quando abbiamo fatto una puntata con i bambini mi disse: ‘Mamma io non vengo’. Oggi l’ho convinta, solo per la zia Mara, a venire qui. È timidissima”. Subito dopo assistiamo alla preparazione in diretta di un piatto pensato apposta da madre e figlia. Anche se è la prima quella che si dà più da fare: “Antonella, lascia fare anche a Maelle!”, scherza Mara da studio.

LEGGI ANCHE:

Antonella Clerici "Crisi? Mario Draghi uomo giusto"/ Appello a CartaBianca: "Deve..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA