Antonella, colpo basso a Micol al GF Vip/ “Ti rode perché a Edoardo piaccio di più io”

Antonella torna al GF Vip e affronta Micol: “Non fare la finta santa“

Scontro al vetriolo al Grande Fratello Vip 2022 tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi, quest’ultima ritornata a Cinecittà per un confronto con l’ex coinquilina. In passerella le due si sono riviste e, mentre Micol era freezata, la schermitrice ne ha approfittato per riversarle addosso tutto ciò che pensa di lei: “Fai vedere quella che sei realmente, non fare sempre la finta santa. Sono venuta qua perché, ancora una volta, sento che non ti sei comportata bene nei miei confronti. Da fuori si capiscono più cose, e non solo io, ma anche Edoardo”.

Antonella le rivela infatti di non essere uscita perché odiata dal pubblico ma perché, a suo dire, i suoi fan l’avrebbero salvata come forma di protezione nei suoi confronti: “Dovete sapere che io non sono uscita perché mi hanno voluta fuori gli haters, ma i fan, che mi hanno vista stare male. E se voi siete arrivati in finale è perché i vostri fan si sono uniti, avete fatto gioco di squadra“. E aggiunge: “Io ho sempre giocato singolarmente, anche Edoardo perché ha una testa, si è fidato degli amici. E, una volta uscito, ti ha levato il segui perché ha sempre litigato con me per difendere gli amici, e dopo si ritrova gli amici che sparlano in continuazione della fidanzata“.

Micol contro Antonella, è scontro: “Cavolate che ti sarai ripetuta a casa“

Antonella Fiordelisi tira in ballo anche Edoardo Donnamaria, e ritiene che Micol Incorvaia sia gelosa di lei e della loro relazione nata al Grande Fratello Vip 2022: “Devo iniziare a pensare che sei gelosa perché la storia con Edoardo non ti è andata bene perché all’epoca non gli piacevi abbastanza, e forse questa cosa l’hai risentita su di me“. Poi le rivolge un consiglio, attaccandola nuovamente: “Raccontati di più. Io ho fatto forse vedere i miei difetti, ma anche altro, c’è stato un miglioramento e ne sono fiera. E io ho preferito l’amore al gioco, quindi mi sa che i giocatori siete voi“.

Micol, sfreezata dalla produzione, ribatte: “Che fatica nel tacere ascoltando tutte queste cavolate che sicuramente ti sarai ripetuta quante volte a casa“. E aggiunge: “Non posso discutere con una persona che abbassa il livello della conversazione dicendo: ‘Forse sei gelosa di me perché non piacevi abbastanza a Edoardo e gli piaccio più io’“. Le due ragazze, morale della favola, non trovano un punto d’incontro e Micol chiosa così: “Mi viene a dire che non ho la personalità, ma ti ricordi come sei uscita fuori tu? Chiudiamo questa cosa dai“.











