Antonella e Nikita contro Milena al GF Vip: “Fai l’amica e poi nomini?”/ Lei replica: “Non ho visto rispetto”

Antonella Fiordelisi contro Milena Miconi al GF Vip: “Fai l’amica e poi mi nomini?”

La nomination fatta da Milena Miconi nei confronti di Antonella Fiordelisi nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip ha scatenato non solo i sospetti della diretta interessata, ma anche quelli della sua migliore amica Nikita Pelizon.

GF Vip: Antonino Spinalbese ci prova con Antonella?/ "Se tu fossi la mia ragazza..."

Milena, dal canto suo, ha spiegato le motivazioni che l’hanno portata a nominare proprio Antonella tra tutti: “Ho sentito delle cose da parte di Antonella ed Edoardo, non mi sono mai schierata però mi sento di dire che alcune cose che sono accadute non mi sono piaciute. – ha ammesso in confessionale, continuando – Questa mancanza di rispetto costante che ho notato non l’ho apprezzata, quindi l’ho votata. Io non riesco a capire, questo è un gioco in cui bisogna nominare una persona, punto!”

GF Vip, Sophie Codegoni: "Onestini? Innamorato pazzo di Ivana"/ "Antonella invece..."

Nikita appoggia Antonella e attacca Milena Miconi: “Non la vai a nominare se…”

Antonella Fiordelisi non ha però creduto alla buona fede della Miconi, per questo di lei ha detto: “Ma com’è possibile che io debba essere valutata da questa persona per come sto io in una relazione di coppia e non per altro, – ha tuonato, aggiungendo – per di più è sempre stata carina con me, mi ha sempre dato consigli. La vedo una spartana, dove stanno tutti quello che parlano sempre male di me.”

Dello stesso pensiero di Antonella è anche Nikita. Dopo aver affrontato Milena in prima persona, in confessionale la Pelizon di lei ha detto: “Se sei del pensiero che ti piacerebbe la pace, non vai a nominare questa persona che sta vivendo questa relazione!”

Antonella Fiordelisi cade nella provocazione di Tavassi/ Litiga con tutti e sbotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA