Antonella Elia come sta dopo l’incidente?/ Paura al GF VIP, lei: “Ora va meglio…”

Attimi di panico nel corso dell’ultima settimana nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 per Antonella Elia. Chi ha seguito gli ultimi movimenti dalla Casa sa che la showgirl è stata vittima di un brutto incidente. Un gavettone di Sossio Aruta è andato a finire male e ha fatto scivolare entrambi rovinosamente a terra. Qui la Elia ha sbattuto la testa, facendosi molto male e allarmando i coinquilini e Sossio in primis. È stato necessario l’intervento del dottore e successivi controlli, essendo stata la botta alla testa abbastanza forte. La Elia ha anche accusato dei dolori al polso destro dopo la caduta. Ma come sta oggi Antonella? Come ha trascorso le sue ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vip?

Antonella Elia dopo l’incidente al Grande Fratello Vip 2020: “Sto bene…”

Per fortuna Antonella Elia sta bene e non ha avuto problemi rilevanti dopo la caduta di qualche giorno fa. “Ragazzi tutto bene…Tra qualche ora avrò i risultati degli esami…Comunque io sto bene” aveva d’altronde detto proprio la showgirl dopo l’incidente nella Casa del Grande Fratello Vip. Ne sono infatti susseguiti altri controlli che non hanno rilevato conseguenze per la concorrente che, ricordiamo, questa sera si gioca la finale. Prima però dovrà affrontare l’esito del nuovo televoto che proclamerà gli ultimi due finalisti di questa edizione del Grande Fratello Vip.



