Antonella Elia cade e batte la testa al GF Vip/ Interviene il medico, la regia stacca

Brutta caduta per Antonella Elia nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Gli inquilini della Casa stanno trascorrendo gli ultimi giorni tra scherzi e giochi vari. Antonella è stata vittima di uno scherzo da parte di Sossio Aruta il cui esito, però, non è stato molto divertente. Dopo aver ricveuto un gavettone da parte dell’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, infatti, Antonella è caduta battendo la testa. “Ahia che testata…Ahia…Ahia…”, ha detto Antonella dopo essersi rialzata. La caduta ha preoccupato gli altri concorrenti del reality show che si sono immediatamente avvicinati a lei per verificare le sue condizioni. Come fa sapere il portale La nostra Tv, la scena è stata ripresa per pochi minuti. La regiam infatti, ha staccato immediatamente per consentire l’intervento del medico.

ANTONELLA ELIA CADE AL GRANDE FRATELLO VIP 2020: ECCO COME STA

Fortunatamente, la cauda di Antonella Elia non ha avuto gravi conseguenze. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, però, la paura è stata tanta come ha confessato Paola Di Benedetto a Patrick Ray Pugliese. “Per fortuna è intervenuta la dottoressa che è entrata in casa per soccorrerla…”, ha detto l’ex Madre Natura. Antonella, dopo essere stata visitata dalla dottoressa, è tornata in Casa rassicurando i compagni, visibilmente preoccupati per lei. “Ragazzi tutto bene…Tra qualche ora avrò i risultati degli esami…Comunque io sto bene…”, ha detto la Elia. Nessun problema grave, fortunatamente, per l’ex valletta di Mike Bongiorno che, mercoledì 8 aprile, si giocherà la finale con Patrick e Andrea Denver con cui è al televoto. Il video della caduta della Elia, nel frattempo, ha fatto il giro del web.

GAVETTONE FINITO MALE TRA ANTONELLA ELIA E SOSSIO ARUTA😰 #gfvip pic.twitter.com/WvQMXgB4e6 — TrashTVstellare (@trashtvstellare) April 6, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA