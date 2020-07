ANTONELLA ELIA E PIETRO DELLE PIANE/ Nozze a rischio, colpa di… (Temptation Island)

Pietro Delle Piane, prima di partire, lo ha annunciato chiaramente: “Se superiamo questa prova ci sposiamo, se non ci riusciamo vuol dire che non era questo il nostro destino”. Il desiderio è infatti quello di convolare a nozze con Antonella Elia subito dopo il reality, un sogno che potrebbe però essere messo a rischio proprio questa sera. Le poche immagini anticipative ci svelano, infatti, che Pietro rimarrà alquanto scosso da alcune immagini che riguardano la sua fidanzata. L’attore infatti si dice pronto a fare un passo indietro se non troverà in lei ciò che aveva creduto e che sperava di trovare. Ma cosa ha combinato Antonella di così grave? Che si sia avvicinata troppo ad un tentatore? Staremo a vedere…(Aggiornamento di Anna Montesano)

ANTONELLA ELIA E PIETRO DELLE PIANE GIÀ IN CRISI?

Antonella Elia e Pietro Delle Piane in crisi? In molti hanno puntato su di loro convinti che i due non sarebbero andati incontro a tradimenti e delusioni ma le ultime anticipazioni, da prendere davvero con le pinze, parlano di un epilogo choc della loro edizione di Temptation Island. I due sono entrati tra bacetti e coccole e lo stesso hanno fatto prima di separarsi e poi? Nei primi giorni non è successo niente di importante visto che lei si è dedicata molto allo yoga e alla conoscenza delle sue colleghe di viaggio e dei single e lui lo stesso anche se la Elia ha comunque trovato il pelo nell’uovo imputando al compagno di essere venuto meno alla prima promessa infrangendola, quale? Quella che non avrebbe mai bevuto. Non solo Pietro delle Piane ha bevuto un cocktail in compagnia di una single ma anche fumato e, infine, ha ammesso di essere un feticista e di amare molto i piedi delle donne.

ANTONELLA ELIA E PIETRO DELLE PIANE: INIZIANO LE PRIME TENSIONI A TEMPTATION ISLAND 2020?

Antonella Elia non si è soffermata tanto su questa ultima rivelazione, di cui era già a conoscenza, quanto sul fatto che lui abbia bevuto convinta che possa accadere qualcosa se solo si lasciasse andare ai fumi dell’alcol. Sarà andato oltre? A quanto pare no visto che al suo primo falò di Temptation Island 2020, Antonella Elia ha scoperto che non c’è alcun video per lei perché Pietro non ha fatto niente se non socializzare. La showgirl si è disperata convinta che fosse meglio avere un video per vederlo ma le sue compagne di viaggio l’hanno subito rincuorata, cosa sarà cambiato strada facendo? Le prime anticipazioni rivelano che Antonella Elia ha avuto qualche contatto con il single Alessandro e che Pietro non l’abbia presa bene tanto da dirsi pronti ad andare via (“Pietro non c’è più”) se sarà il caso. I rumors non solo rivelano che i due sono andati incontro alla crisi ma che nel loro ultimo falò si siano dati botte da orbi (o meglio lei avrebbe schiaffeggiato lui) e il blogger Amedeo Venza avrebbe addirittura rivelato: “Pare che Antonella sia in profonda crisi per il comportamento allucinante di Pietro alle prese con una bellissima tentatrice. Si mormora che Antonella abbia chiesto già il falò di confronto e lui abbia rifiutato”. Sarà vero? Lo scopriremo nella puntata di questa sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA