Antonella Elia e Pietro Delle Piane/ La gelosia per Fabiano Petricone li manderà in crisi a Temptation Island

Antonella Elia e Pietro Delle Piane procedono a rilento a Temptation Island 2020. La showgirl è sempre più irriconoscibile, almeno se messa a confronto con la versione che ha mostrato al GF Vip appena l’anno scorso. I fan della Elia pensavano infatti di vederla effervescente come sempre, pronta persino a dare battaglia alle altre fidanzate. E invece la situazione è del tutto diversa: abbiamo di fronte un’Antonella romantica, alla ricerca costante del suo uomo e delusa di scoprire ogni volta che non c’è alcun video da visionare ai falò. La situazione però sta per cambiare, perchè secondo i rumors, fra i due scoppieranno delle scintille inaspettate. Antonella infatti non ha visto di buon occhio il fatto che Pietro abbia ballato con una Single e che abbia persino bevuto qualche bicchiere. Una bella vendetta? Antonella ne è sicura e il motivo è molto semplice: “Le nostre litigate sono quasi sempre per Fabiano [Petricone, l’ex fidanzato della showgirl, ndr]. Ora lo sento di nascosto. Cancello messaggi e chiamate, tanto non cambierà mai il mio affetto per Fabiano. Pietro non può impormi di fare una cosa”. Scoperto questo dettaglio, Pietro potrebbe proprio decidere di superare anche gli ultimi limiti e restituire la patata bollente alla fidanzata. Del resto la Elia ha manifestato la volontà di provocare una reazione nell’attore.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, avventura a un punto di svolta

Antonella Elia e Pietro Delle Piane potrebbero essere ad un punto di svolta a Temptation Island 2020. All’attore non sono piaciute tante cose e pensa che la fidanzata lo stia andando un po’ per scontato. “Se Pietro prende una decisione, Pietro non c’è più poi”, ha detto ad una Single dopo il secondo falò, “e poi senza Pietro… voglio vedere“. Ci sono tante cose che all’artista danno fastidio della showgirl. Quando l’ho conosciuta mi ha detto che veniva da due anni in cui stava da sola”, ha raccontato ancora, “e quindi era molto giù. Pensa che mi diceva pure che chiamava delle persone perchè non sapeva dove andare a Capodanno. Poi mi parla anche del suo ex e mi dice una marea di ca**ate su questa cosa”. A quanto pare l’ex della Elia, ovvero Fabiano Petricone, non ha mai smesso di farle visita. Spesso si sono visti a cena a casa di lei e non solo. Durante il primo periodo in cui Pietro frequentava la casa di Antonella, ha scoperto che il suo ex teneva ancora il suo beautycase in bagno. Per lavarsi i denti subito dopo mangiato. Un dettato che evidentemente non è mai quadrato a Delle Piane, che tuttavia ha sottolineato di essere molto meno geloso della fidanzata, rispetto a quanto la Elia lo sia di lui. Clicca qui per guardare il video di Antonella Elia e Pietro Delle Piane.



