Pietro Delle Piane è il compagno dell’attrice e showgirl Antonella Elia, che vedremo come ospite nella prossima puntata del programma Verissimo, in onda sabato 19 Ottobre 2024. Pietro è nato a Cosenza il 21 Maggio 1974 ed è 11 anni più giovane rispetto alla sua partner, ma andiamo a conoscere meglio chi è Pietro Delle Piane.

Nel corso della sua vita Antonella Elia ha mantenuto uno stretto riserbo riguardo la sua vita privata e in particolare sui suoi amori. Ora sappiamo che in passato ha avuto una storia – finita male – con Marco Senise, che abbiamo conosciuto come concorrente all’Isola dei Famosi 2022. Nel 2016 ha avuto una storia con un professore, Fabiano Petricone ma è finita un paio di anni dopo. Proprio nel 2018 ha conosciuto Pietro e – nonostante dei tira e molla – i due non si sono mai più separati.

Anche Pietro è un attore che inizialmente si era laureato in Giurisprudenza nel 1999 ma che due anni dopo decide di intraprendere la strada della recitazione. Nel 2001 inizia la scuola da Fioretta Mari a Roma e negli anni lo abbiamo visto apparire in alcune fiction italiane come Distretto di Polizia, Carabinieri 7 ed Un Posto al Sole, ma mai con un ruolo da vero protagonista. Ha trovato le luci dalla ribalta paradossalmente solo con l’annuncio della relazione con Antonella Elia.

Pietro Delle Piane e un curioso rapporto con Antonella Elia: dalle liti al grande amore

Il pubblico italiano inizia a conoscere davvero Pietro Delle Piane quando partecipa nel 2020 con Antonella Elia ad un’edizione di Temptation Island. La coppia si separa proprio durante quello show con un rapporto che vide tanti alti e bassi e l’attrice infuriata spesso per l’atteggiamento del suo compagno. I due tornano insieme dopo qualche tempo e da quel momento non si sono più separati.

Riguardo quella situazione Antonella ricordò qualche tempo fa: “A Temptation Island fu un disastro, voleva recitare la parte di quello che mi faceva ingelosire ma non andò bene e si fece odiare da tutti, me in primis”. Nonostante ciò i due sono tornati insieme e continuano ad avere un grande legame. Parlando al Corriere della Sera del rapporto con il suo compagno Antonella ha raccontato cosa apprezza di lui:

“Mi fa divertire tantissimo e soprattutto riesce a infondermi il senso della famiglia. Per la prima volta sto costruendo qualcosa insieme ad un uomo”, ha raccontato Antonella qualche tempo fa ed i due continuano ad essere molto uniti. Negli anni più volte Antonella ha parlato del tuo sogno di matrimonio, ne ha parlato con lui ma fino ad ora non hanno mai annunciato questo lieto evento.