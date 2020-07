Antonella Elia fa pipì in mare a Temptation Island/ “Uno dei miei piaceri più grandi”

Antonella Elia ne combina un’altra delle sue. Che sarebbe stata la protagonista indiscussa di questa nuova edizione di Temptation Island era prevedibile, ma è riuscita a superare anche le previsioni più fantasiose. E infatti, nel corso della seconda puntata, ha stupito tutti facendo la pipì al mare. La fidanzata di Pietro Delle Piane è stata infatti invitata in esterna dal tentatore Ale che l’ha portata in barca fino ad una caletta. Qui i due hanno fatto il bagno e, proprio a riva, Antonella Elia ha ammesso senza problemi di star facendo pipì. “Io già sto facendo pipì” ha dichiarato la Elia, proprio al fianco del tentatore che non ha allora replicato che, effettivamente, sentiva qualcosa di caldo.

Antonella Elia lascia tutti senza parole: pipì in acqua a Temptation Island

Finito qui? No, anzi. Dopo aver fatto pipì in mare, Antonella Elia confessa di provare grande godimento e che questo è per lei “Uno dei piaceri più grandi”, sottolineando che è dunque qualcosa che fa abitualmente. E infatti ribadisce “Che bello fare pipì in acqua!” Nel vedere questo video, Pietro Delle Piane è sbalordito ma ci ride sù. Si infuria, però, quando la sua fidanzata torna a parlare del suo ex, Fabiano, confessando di sentirlo di nascosto anche se lui non vuole e parlando di quello che è il loro forte rapporto ancora oggi, anni dopo il loro addio.





