Antonella Elia, fidanzata Pietro Delle Piane/ Al GF Vip 4 tra gossip e il desiderio di un figlio

Antonella Elia è un’anima in pena: da quando le è stato detto che il compagno Pietro Delle Piane potrebbe averla tradita, è piombata in uno strano stato d’animo. La showgirl ha scoperto tutto durante la scorsa puntata del Gf Vip 4, visto che si trova ancora rinchiusa nella Casa con gli altri concorrenti. La sua reazione è stata forse di grande stupore, ma anche di rassegnazione. “Capisco se Pietro mi lascia, io sono più vecchia di lui di undici anni”, ha detto ad Adriana Volpe, incaricata dal conduttore di metterla al corrente su tutto. Nelle ore successive però l’atteggiamento della Elia è cambiato in modo radicale. “Pietro, questa me la paghi, brutto disgraziato”, ha detto durante la notte agli amici. Poi ha fatto marcia indietro ancora una volta. Poco prima, la showgirl infatti aveva confidato a Serena Enardu e Pago di voler diventare mamma e di sentire questo desiderio ancora più forte in questi tempi. Solo che non potendo avere un figlio suo, sta pensando di adottarlo. “Quindi devo sposare Pietro anche se mi mette le corna”, ha concluso con la sua solita ironia.

ANTONELLA ELIA IN ATTESA DEL CONFRONTO CON PIETRO DELLE PIANE

L’umore di Antonella Elia continua ad oscillare, da quando ha saputo che il compagno potrebbe averla tradita in questi giorni. L’attore infatti è stato paparazzato dal settimanale Nuovo in compagnia di una bionda, mano per mano e – sorpresa, sorpresa – si tratta della sua ex Fiore Argento. Oggi, domenica 9 febbraio 2020, Pietro Delle Piane sarà inoltre ospite di Live – Non è la d’Urso per sottoporsi alla macchina della verità. Data questa richiesta, possiamo ipotizzare con facilità che negherà su tutta la linea di aver mai fatto uno sgarro alla sua compagna. “Bravo Pietro a farsi far le foto. Comunque sia andata complimenti”, ha detto la showgirl nel confessionale del Gf Vip 4, “non voglio dire che sia successo qualcosa, però non capisco perchè l’ha rivista proprio mentre sono chiusa qui dentro. Voglio proprio vedere cosa mi racconterà quando ci rivedremo”. Ospite di Verissimo, Alfonso Signorini ha già annunciato che il confronto fra i due avverrà nella puntata di domani del reality. Ci saranno scintille, soprattutto perchè la Elia ha già rivelato cosa intende fare: “Quando lo vedrò lo farò nero e gliela farò pagare. Anzi inizierò a fargliela pagare da ora, così impara a vedere le sue ex mentre sono qui dentro”.

