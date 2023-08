Antonella Elia: “Il mio fidanzato Pietro? Un santo”/ “Il rimpianto? Non aver avuto un figlio”

Antonella Elia e il bilancio della carriera

Antonella Elia è una protagonista della televisione italiana da anni. Nel corso della carriera ha lavorato con i più grandi come Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello. Una carriera lunga e importante quella che, con lavoro e dedizione, è riuscita a costruire la Elia che, oggi, si ritiene soddisfatta.

“Esperienze bellissime, come quando ho vissuto a Los Angeles. L’unica cosa di cui vado fiera è la mia volontà. Ho fatto un lavoro che mi ha dato amore, non avendo la famiglia ho sempre avuto bisogno di affetto e attenzione, fin da piccola Sul lavoro è andata come doveva andare, mi sono pentita di aver lasciato la tv per fare La bella e la bestia, forse se fossi stata più coerente oggi sarei una conduttrice canonica”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica.

Antonella Elisa e il rimpianto di un figlio

Nel corso dell’intervista rilasciata a La Repubblica, Antonella Elia ha parlato anche della vita privata. La showgirl non si è mai sposata, ma il suo unico rimpianto non riguarda il matrimonio, ma un figlio: “Ho il rimpianto di non avere avuto un figlio, con Pietro mi sarebbe piaciuto. Non ho grande istinto materno ma una cosa l’ho capita: le donne scelgono il compagno per costruirsi una famiglia […]”.

E sul compagno Pietro Delle Piane ha detto: “Metto il povero Pietro a dura prova, è un santo. Al mare voglio che nuoti 5 chilometri, gli ho fatto scalare il vulcano a Stromboli e ho preteso di dormire in spiaggia. Distrutto. Con gli uomini sono rompipalle, starmi dietro è tosta. Ho il brevetto da sub, Pietro no. Lui faceva motocross e gli ho fatto fare il battesimo del mare. Fa snorkeling, io mi immergo con le bombole. Infatti me ne andrò un mese in Madagascar a fare immersioni”.

