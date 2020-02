Antonella Elia lascia il fidanzato Pietro Delle Piane?/ Colpi di scena in vista (Grande Fratello Vip)

ANTONELLA ELIA, FINITA LA STORIA CON PIETRO DELLE PIANE?

Antonella Elia ha preso una decisione al Gf Vip 4: “Lascio Pietro”. Questa la sentenza della showgirl a distanza di diverse ore dall’ultima diretta, dove ha scoperto che il fidanzato Pietro Delle Piane potrebbe addirittura aver organizzato l’incontro con l’ex Fiore Argento solo per far parlare di sè e attirare i paparazzi. “Nel dubbio, mi metto avanti”, ha detto fra lo scherzoso e il serio ad Aristide Malnati. Sembra proprio che Antonella sia sul punto di prendere le distanze da Pietro e l’egittologo non è riuscito a farla ragionare. Secondo Aristide infatti si dovrebbe concedere un po’ di tempo per riflettere su quanto accaduto, mentre la showgirl è sicura di voler agire d’impulso. Quando Malnati ha manifestato le sue perplessità, dato che l’ha vista innamorata del compagno, a quel punto la Elia ha fatto una risatina. “Sembrava… qualcosa nella notte è cambiato”, ha detto per chiudere il discorso. Clicca qui per guardare il video di Antonella Elia e Aristide Malnati. Non è escluso quindi che Delle Piane possa decidere di ritornare nella Casa per incontrare di nuovo la fidanzata e chiarire tutto. Oppure che scelga altre strade, come Live – Non è la d’Urso, nella speranza che le sue parole vengano riportate ad Antonella.

ANTONELLA ELIA, LA NUOVA “PERICOLOSA AMICIZIA” CON ASIA VALENTE

Antonella Elia potrebbe ritornare sul piede di guerra al Grande Fratello Vip 4. La sua vicinanza con Asia Valente potrebbe spingerla ancora una volta ad affilare le unghie contro qualcuno degli altri concorrenti. In questi giorni infatti la showgirl appare sorridente, quasi felice. Se non fosse per i tanti pensieri sul fidanzato Pietro Delle Piane, ovviamente. Nonostante questo è raro vederla in crisi, silenziosa o ancora peggio in lacrime. Non è la prima volta: in passato è successo in diverse occasioni di vederla con l’umore alto, proprio poco prima dello scoppio di una nuova bufera. Ecco perchè il legame fra Asia e Antonella potrebbe diventare pericoloso: la prima ce l’ha con Antonio Zequila per via della sua lite con Paola Di Benedetto. Anche se la showgirl sembra aver preso le distanze dall’ex Madre Natura, non è escluso che per difendere le donne e dimostrare così di non essere un’odiatrice del suo stesso genere, potrebbe scegliere di procedere contro Zequila. Anche se questo vorrebbe dire dare un certo tipo di dispiacere a Malnati. Anche se per ora sembra che il rapporto fra Antonio e Antonella sia intenso, un po’ come era accaduto agli albori con Patrick Pugliese. In un momento di sconforto, la showgirl è scoppiata a piangere e ancora una volta è stato Er Mutanda a consolarla con un abbraccio. Clicca qui per guardare il video di Antonella Elia e Antonio Zequila

