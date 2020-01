Antonella Elia “Mer*e con me avete chiuso”/ È sola contro tutti prossima in nomination? (Grande Fratello Vip)

Antonella Elia continua a far divertire i fan del Grande Fratello Vip 4, anche se il suo umore nella Casa è una continua altalena. La showgirl infatti non ha accolto bene il fatto che Fernanda Lessa sia stata salvata dal gruppo, soprattutto perchè a farne le spese potrebbe essere l’amica Carlotta Maggiorana, in nomination per la puntata di oggi. “Io vedo un unico grande errore, proprio un errore macroscopico. Un errore di base, colossale. Però…”, ha detto subito dopo l’ultima diretta al suo gruppetto. Clicca qui per guardare il video di Antonella Elia. Dopo essersela presa con Adriana Volpe, per via del voto dato alla modella, Antonellina ha deciso di puntare il dito anche contro il resto del gruppo. L’occasione le è stata data da un mini-show burlesque in cui la Lessa ha vinto grazie al suo fascino ed un fisico statuario che è piaciuto molto ai maschietti della Casa.

“Avete il cervello nel pise**o! Scemi, non vi parlo più!”, ha sbottato la concorrente, anche se poco prima ci era già andata giù pesante: “Ma siete scemi! Siete scemi! Scemi! Avete il cervello come una nocciolina, il cervello di un moscerino. Che scandalo! Mer*e, mer*e, con me avete chiuso! Non vi parlo più e adesso nominatemi! Andate a ca**re”. Patrick Pugliese è stato l’unico a darle ragione, ma la showgirl ne ha approfittato per attaccare ancora una volta la sua acerrima nemica. “Quella si muoveva come fosse ubriaca, sono sportiva un ca**o, questo Grande Fratello è una presa per il c**o. Una che fa finta di acchiappare vespe e agita il c**o in perizoma. E’ il nulla Fernanda, il nulla, io davvero non parlo più agli uomini”, ha proseguito in preda alla rabbia. Lo sfogo però è continuato anche con Barbara Alberti e Rita Rusic, a cui ha ribadito di non aver gradito la performance della brasiliana. “Era disgustoso, ripugnante quello che ha fatto quella poraccia, inguardabile”, ha sottolineato, anche se secondo la scrittrice lo spettacolo sarebbe stato carino e di buon gusto. Clicca qui per guardare il video di Antonella Elia.

Pietro Delle Piane su Antonella Elia: “Io per lei sono aperto a ogni soluzione”

Antonella Elia è come una bambina, fragile quanto pronta all’attacco: i fan del Grande Fratello Vip 4 stanno imparando a conoscerla sempre di più in questi giorni, ma è il fidanzato Pietro Delle Piane a rivelare altri dettagli sul suo conto. In un’intervista a Chi, l’attore ha svelato che lui e Antonella sperano di potersi sposare presto. “Mi sembra talmente piccola che, avendo io un figlio di sei anni, le dico spesso ‘Mi sembra di avere due figli’. […] A volte mi dice che ha paura del tempo che passa, ha paura che io la possa vedere vecchia ma per me è sempre la bimba che non ha avuto l’amore di cui aveva bisogno perché la vita le ha portato via tutto”, ha sottolineato. Delle Piane sente molto la mancanza della compagna e sembra tra l’altro che prima del suo ingresso nel reality, lui e la showgirl abbiano parlato persino di figli. “Io per lei sono aperto a ogni soluzione”; ha detto, “ci siamo promessi che, se le cose vanno bene e non litighiamo prima, fra un anno ci sposeremo”.

Parlando con Patrick Pugliese della questione figli ed ex mogli, la Elia invece ha rivelato che il suo compagno sarebbe ancora in rotta di collisione con l’ex consorte. I due stanno affrontando una causa legale, soprattutto perchè l’artista vorrebbe vedere il figlio con maggiore frequenza. Intanto Valeria Marini approfitta dell’ospitata a CR4 – La Repubblica delle donne per attaccare Antonella: secondo la showgirl, dovrebbe essere cacciata dalla Casa per via dei suoi atteggiamenti aggressivi. Soprattutto alla luce degli insulti che sia lei che Antonio Zequila le hanno destinato in seguito all’incontro con Rita Rusic. Dalla parte della Marini anche la giornalista Francesca Barra, che raccomanda l’espulsione della Elia, un modo per darle la possibilità di “risolvere il problema che ha nei confronti delle donne e della sua comunicazione, che è sbagliata”.



