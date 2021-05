Antonella Elia: “Pietro Delle Piane è l’uomo della mia vita”/ “Mai nessun uomo…”

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sembravano destinati a lasciarsi e a non tornare più insieme e, invece, non solo hanno superato la prova di Temptation Island, ma oggi sono ancora innamorati e felici. A confermarlo è stata la stessa Antonella che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Diva e Donna ha parlato di Pietro come dell’uomo della sua vita. Dopo vari litigi e incomprensioni varie che avevano spinto la Elia a chiudere il rapporto, oggi, la coppia è tornata nuovamente insieme. “Stiamo insieme. Ognuno ha la sua casa, spesso stiamo insieme da me o da lui. Pietro è l’uomo della mia vita. Mai nessuno mi aveva saputo riconquistare. Cosa succedeva un tempo? Il mio uomo combinava un guaio e per me era finita, io non ne volevo sapere. Con Pietro è diverso ora”, ha detto la Elia ribadendo di essere innamorata di Pietro.

Pietro Delle Piane: “Antonella Elia mi ha sempre difeso”

Sulla stessa lunghezza d’onda è Pietro Delle Piane che, in un’intervista rilasciata a Superguidatv, aveva parlato di rapporti sereni con Antonella Elia. “Mi ha sempre difeso. Quando a novembre dello scorso anno abbiamo litigato e ci siamo lasciati siamo stati davvero male. Dopo lo scontro avvenuto con Samantha De Grenet, il giorno dopo sono andato a casa sua e abbiamo parlato. In quel momento, c’è stato tra noi un riavvicinamento. Dopo alti e bassi, oggi tra noi splende il sereno”, ha dichiarato Pietro. Nessun problema, dunque, tra Antonella e Pietro che sono tornati ad amarsi e ad essere felice. La coppia, dunque, annuncerà presto le nozze?

