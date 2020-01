Antonella Elia/ Primi momenti di sconforto nella Casa (Grande Fratello Vip)

Antonella Elia lascerà il Grande Fratello Vip 4? Questa la domanda del momento, visto il crollo emotivo affrontato dalla showgirl in questi ultimi giorni, tale da far preoccupare tutti i telespettatori italiani. Dopo un inizio sorridente, ironico e persino irriverente, la ministra della Repubblica delle Donne ha subito un calo dell’umore in modo significativo. “Non ce la faccio più”, ha detto a Fernanda Lessa, “ho paura di stare qui. Sei sempre osservato, c’è sempre rumore”. Parole di sconforto che hanno incontrato l’empatia della modella brasiliana, pronta ad abbracciarla e tranquillizzarla per qualche minuto. Purtroppo la crisi si è affacciata di nuovo poco tempo dopo, tanto che Antonella non è riuscita a mettere in gioco la sua nota solarità. Questa volta la sua spalla di supporto è stata Barbara Alberti: la scrittrice l’ha abbracciata a lungo, l’ha stretta a sè. Antonella invece continuava a piangere e per qualche istante, come ha notato la sceneggiatrice, è ritornata persino un po’ bambina. “Dormo con Licia, che è una persona molto affettuosa, è vero, ma non mi sento a mio agio e ho paura di toccarla o avvicinarmi a lei. Dormo, anzi, veglio tutta la notte nella stessa posizione, mi fa senso sfiorare o toccare un corpo che non conosco”, ha rivelato, prima di aggiungere che l’abbraccio dato alla Alberti le ha permesso di ritrovare sua madre. Clicca qui per guardare il video di Antonella Elia e Barbara Alberti.

Antonella Elia al Grande Fratello Vip: argento vivo nella Casa

Antonella Elia è ormai un idolo e non solo per i fan del Grande Fratello Vip 4, che la seguono da casa e sperano già in una sua vittoria finale. Anche il gruppo ha accolto con grande entusiasmo la showgirl, tanto da incitarla a cucinare in diverse occasioni. Non tutti gli esperimenti sono riusciti, come la frittata che è crollata miseramente sui fornelli, ma per ora è la più quotata in cucina. Intanto durante la notte, Antonella non dimentica mai di regalarci qualcuna delle sue perle. Dopo aver svelato alcuni altarini di Pechino Express, seppur conosciuti, la showgirl si è scagliata contro Imma Battaglia per via del suo recente ingresso nella Casa per affrontare l’ex Licia Nunez. “Dorme sul divano? Ma povera, guarda quanto è rimasta scioccata. A me è stata proprio sulle palle se devo dire la verità [Imma Battaglia, ndr], ma stattene a casa”, ha detto. Clicca qui per guardare il video di Antonella Elia. Speriamo solo che la crisi vissuta negli ultimi giorni sia solo passeggera, perchè siamo già certi di una cosa: la Casa non sarebbe la stessa senza Antonella e la sua personalità.

