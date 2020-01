Antonella Elia/ Senza freni nella Casa: chi prossima “vittima”? (Grande Fratello Vip)

Antonella Elia è ancora senza freni al Grande Fratello Vip 4

Antonella elisa Dopo averne dette di ogni su Valeria Marini e la giornarlista Francesca Barra, la showgirl ha deciso di puntare il dito ad un volto più che noto del piccolo schermo. Parliamo di Simona Ventura, fino al centro di una recente frecciatina di Antonellina. Soprattutto per via delle parole che Super Simo ha usato nei suoi confronti durante una puntata di CR4 – La Repubblica delle Donne: “In un momento storico come questo, sentire parlare di queste cose è inaccettabile. Le donne devono unirsi e Antonella pare stia regredendo”. Rimuginandoci un po’ su, la Elia ha deciso di dire la sua, anche se a scoppio ritardato: “Simona ha detto che sono regredita. Perchè, lei è evoluta?”. La showgirl è ritornata poi sull’argomento Marini, analizzando di nuovo quanto è stato detto nei salotti televisivi in sua assenza. “C’è libertà di pensiero o dobbiamo essere tutti politicamente corretti? Perchè devo essere obbligata a farmela piacere?”, ha detto all’amica Rita Rusic, in accordo con la sua visione. Anche la Barra ha deciso di esternare il proprio pensiero con un lungo post su Facebook: “Cara Antonella, non sei schietta sei offensiva e crei disordine. Quindi in tv sei la concorrente ideale, da proteggere e mantenere. Ma nella vita non funziona così”, scrive la giornalista, “Le due paroline che vuoi dire a me quando esci dalla Casa con bullismo, puoi rivolgerle alle persone che si sono offese e a tutte le vittime di violenza anche verbale”. Clicca qui per leggere il post di Francesca Barra.

Antonella Elia, il nuovo equilibrio in Casa

Antonella Elia ha intaccato lo stesso gruppo che ha creato al Grande Fratello Vip 4. Soprattutto se si considera il gelo emerso con Rita Rusic. “Sai che ho paura io di Rita, sotto sotto?”, ha ammesso ad Andrea Montovoli, “pensa che è una settimana che dico ‘va bene, quando siamo chiusi nella camera glielo chiedo’. Non ho il coraggio, perchè mi ha già detto no tizia”. Dulcis in fundo, l’imprenditrice è spuntata qualche istante più tardi in cucina. Così la Elia le ha potuto chiedere se qualche volta lei e Licia Nunez avrebbero potuto dormire nella sua stanza, giusto per riuscire a dormire qualche notte. Clicca qui per guardare il video di Antonella Elia. Dato che nella scorsa puntata è riuscita ad avere un incontro con il fidanzato Pietro Delle Piane, Antonella non può fare a meno anche di ricordare il bacio che si sono scambiati nella Casa. “Prima è come se stessi in un limbo, ora sento più la mancanza fuori”, dice a Michele Cucuzza. “L’adrenalina della puntata è una tragedia ma è vitale”, ha aggiunto ancora, “diplomazia, un colpo al cerchio e uno alla botte, devo avere un attimo di tregua da me stessa. Vedrai! Non parlerò più! Tutto quello che dovevo dire, l’ho detto”.

