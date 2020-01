Antonella Elia sotto accusa al Grande Fratello Vip/ “Attacca tutti, sta esagerando!”

Antonella Elia è un “personaggio di rottura”. Così è stata definita la showgirl e da una settimana concorrente del Grande Fratello Vip nello studio di Pomeriggio 5. E in effetti quando si parla di polemiche o accuse di vario genere la protagonista nella Casa è quasi sempre lei. Dalla lite con Elisa DE Panicis alle critiche per Fedez e Chiara Ferragni, la Elia non ha filtri e dichiara apertamente il suo pensiero. C’è però chi trova stia davvero esagerando come Karina Cascella che, ospite oggi della D’urso, ammette di trovare eccessivo il suo comportamento. “Ma lei è così!” sottolinea però qualcuno in studio, trovando invece perfettamente coerente alla sua persona il comportamento palesato finora dalla Elia. È certo che la showgirl ci riserverà grandi sorprese nel corso di questa avventura. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Antonella Elia in crisi al Grande Fratello Vip

L’avventura di Antonella Elia al Grande Fratello Vip rischia di essere già terminata. La showgirl ha perso nuovamente la pazienza oggi come abbiamo potuto vedere grazie alla diretta in onda tutto il giorno sulle reti Mediaset. La lite con gli altri inquilini è scoccata durante il pranzo quando l’Elia non era d’accordo sulle porzioni a lei riservate: “Non è giusto che chi mangia la pasta non mangi il pesce. Io mangio la pasta per non morire di fame, queste sono le regole alla base della convivenza. È ovvio che tutti vogliano mangiare il pesce“. Clizia Incorvaia è rimasta scioccata dalle sue parole, rispondendo: “Per me puoi mangiare quello che vuoi, c’è tutto“. Chi avrà ragione? Come sempre c’è chi decide di rimanere neutro onde evitare di avere ulteriori problemi.

Antonella Elia lascia il Gf Vip? Avventura all’epilogo

Il possibile addio di Antonella Elia al Grande Fratello Vip che sottolinea: “Qui regna la para****ggine, tutti fanno i furbi ma non vogliono passare per para****“. La più tesa nei confronti dell’ex valletta de La Ruota della Fortuna è Clizia Incorvaia che specifica: “Per me i problemi della vita sono ben altri“. Antonella si è dimostrata dunque fin da subito un personaggio scomodo all’interno della casa più nota della televisione, sempre pronta ad alzare polemiche e a mettersi gli altri contro. Il suo atteggiamento non è piaciuto soprattutto ai più giovani che potrebbero anche iniziare a prenderla di mira. Le nomination della prossima puntata potrebbero svelarci qualche particolare in più in merito, sarà interessante vedere quale saranno le volontà della stessa showgirl che potrebbe decidere anche di abbandonare il reality show.



