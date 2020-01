Antonella Elia/ Taylor Mega e Ferragnez nel mirino, Claudia Letizia: “Invidiosa!”

Oggi a Mattino5 non si può non parlare di Grande Fratello Vip e della puntata che andrà in onda questa sera analizzando tutte le polemiche del caso a cominciare da Antonella Elia. Federica Panicucci fa un excursus di quelle che sono state le polemiche che l’hanno vista protagonista a cominciare da Taylor Mega etichettata come la “demente” di turno capace solo di far vedere tette e culo e di non saper far altro e finendo poi ai Ferragnez “ridicoli” e non giustificabili sempre ogni cosa loro facciano (in questo caso particolare si parlava della loro scarsa attitudine alla lap dance). In studio si parla della sua verve e del suo modo di fare e Federica Panicucci passa la palla ai suoi opinionisti. La prima a stuzzicare un po’ l’immaginazione è Morena Zapparoli sottolineando il fatto che la Elia attacca spesso gli influencer e forse non lo fa perché odia la categoria ma solo perché in essi ci vede milioni di follower in grado di poter parlare di lei, nel bene e nel male.

CLAUDIA LETIZIA: “INVIDIOSA PERCHE’ NON E’ MAI STATA UN SEX SIMBOL”

Anche Marco Balestri sembra pronto quasi a giustificarla per via della sua dicotomia, come se avesse due identità, una un po’ riflessiva e profonda da far commuovere e l’altra così frivola e polemica da far indignare. A mettere la ciliegina sulla torta di questa analisi su Antonella Elia e le sue malefatte ci pensa Claudia Letizia che la definisce insopportabile e lascia intendere che l’unica cosa che la muova sia l’invidia visto che in questi anni di onorata carriera non è mai stata un sex simbol: “A me non piace per nulla, è palesemente invidiosa, è stata carina perché ha la faccia della ragazza accanto ma non è mai riuscita ad andare oltre”. Federica Panicucci non gradisce tanto da sottolineare che questo è solo un suo pensiero, ma sicuramente le parole che la Elia ha detto al Grande Fratello Vip dovrebbero essere limitate.

