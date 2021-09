Antonella Elia, video hot per Pietro Delle Piane/ Dettagli intimi a Scherzi a parte

Antonella Elia ha registrato alcuni video hot per il fidanzato Pietro Delle Piane. Il dettaglio intimo è emerso nel corso della candid camera di cui l’ex opinionista del Grande Fratello Vip è stata protagonista, che è andata in onda nella prima puntata della nuova edizione di Scherzi a parte. La showgirl, per qualche ora, ha creduto che l’attore la tradisse con un altro uomo.

Il tutto è iniziato mentre la coppia si trovava in vacanza in Sicilia. La malcapitata Antonella Elia pensava di potersi godere qualche giorno di relax, ma al rientro in camera l’amara scoperta: i suoi averi erano stati saccheggiati. La showgirl era disperata, soprattutto per il fatto di non essere più in possesso del suo cellulare. Poco dopo avrebbe scoperto anche l’identità del ladro, ovvero il presunto amante di Pietro Delle Piane. All’incontro con il suo rivale d’amore, credendo realmente che il fidanzato fosse omosessuale o bisessuale e di essere stata tradita, si è lasciata andare ad alcune rivelazioni piccanti in merito alla loro relazione.

Antonella Elia, video hot per Pietro Delle Piane: la rivelazione durante lo scherzo

“Ci sono foto anche che non andrebbero pubblicate proprio, semisvestita sono…”. Così Antonella Elia, terrorizzata all’idea che qualcuno fosse entrato in possesso del suo cellulare, ha ammesso che all’interno di quest’ultimo c’erano scatti piccanti ed anche qualche video hot.

La conferma arriva nel momento in cui la showgirl, vittima di Scherzi a parte, incontra l’uomo con cui il fidanzato Pietro Delle Piane avrebbe una tresca. “Guarda Antonella, mi ha fatto mettere lo smalto sui piedi, mi ha fatto fare filmini senza vestiti”, dice il finto ladro per spingerla a credere nella relazione tra i due. “Anche a me dice che gli piace lo smalto e anche a me fa fare i filmini svestita”, risponde convinta l’ex opinionista del Grande Fratello. Soltanto poco dopo scoprirà che in realtà si trattava soltanto di uno scherzo. I dettagli intimi, tuttavia, erano ormai stati svelati. Il video della divertente candid camera è disponibile su Mediaset Play

