Antonella Elia, Scherzi a parte/ Video, derubata in vacanza con fidanzato: si dispera

Antonella Elia è una delle vittime della prima puntata di Scherzi a parte 2021. La nuova edizione del format che prende di mira i personaggi del mondo dello spettacolo ha fatto il suo esordio questa sera su Canale 5. Il conduttore Enrico Papi insieme agli autori ha teso alla showgirl un inganno proprio mentre si trovava in vacanza in Sicilia insieme al fidanzato Pietro Delle Piane.

Ospitata dalla struttura Domina Home Zagarella a Santa Flavia, in provincia di Palermo, la povera Antonella Elia si ritrova a vivere un incubo. La sua camera, infatti, viene totalmente messa a soqquadro da un ladro. Tutti i suoi averi sono stati rubati. La showgirl è terrorizzata soprattutto per il furto del suo cellulare, in cui si trovavano contenuti potenzialmente sensibili. Piange disperata. Il fidanzato Pietro Delle Piane – complice di Scherzi a parte – finge di chiamare la direzione dell’albergo per comprendere cosa possa essere accaduto.

Antonella Elia, Scherzi a parte: derubata da un fan

Antonella Elia, dopo essersi rivolta al direttore dell’albergo – anch’egli un complice di Scherzi a parte –, scopre che ad averla derubata è un ragazzo che la sera prima si era complimentato con lei per la sua carriera, chiedendole anche una foto insieme. Il finto ladro, che soggiorna nella camera adiacente a quella della showgirl e di Pietro Delle Piane, ha persino rubato la loro borsa frigo.

Le peripezie, tuttavia, non sono terminate. Un altro filmato registrato dalle videocamere di sorveglianze mostra Pietro Delle Piane mentre bacia il finto ladro. L’attore sostiene di essere stato aggredito, ma Antonella Elia non crede alla sua versione: “Ma tu sei gay o bisessuale? Se lo sei dimmelo, non c’è nessun problema”, dice al fidanzato. La showgirl ne è convinta e lo accusa anche di essere un “feticista”. Al momento dell’incontro con il malvivente, quest’ultimo rivela di avere in realtà una relazione con il fidanzato della conduttrice e di avere anche dei suoi video pornografici. Soltanto quando scopre che è tutta una candid camera, l’ex opinionista del “Grande Fratello Vip” tira un sospiro di sollievo.

